طريقة عمل لقمة القاضي بأسهل طريقة وأحلى طعم مقرمش ولذيذ

لقمة القاضي هي أحد أحلى الحلويات الشرقية التي يعشقها أغلب الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، فكل ربات البيوت تبحث عن طريقة عمل لقمة القاضي في كتب الحلويات أو على المواقع الإلكترونية، وذلك لمعرفة الطريقة الصحيحة والسهلة، حتى تعدها لأولادها في المنزل بأقل التكاليف وتضمن لهم المذاق اللذيذ المكونات الصحية، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم طريقة عمل لقمة القاضي بأسهل طريقة مثل طريقة أشهر محلات بيع الحلويات الشرقية.

2 كوب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من النشأة.

2 كوب من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

مقدار نصف ملعقة من الفانيليا، ويفضل أن تكون الفانيليا من النوع السائل.

مقدار كوب فقط من الماء.

كمية من الزيت للقلي.

مكونات إعداد عجينة لقمة القاضيطريقة تحضير لقمة القاضي

هناك طريقتان لإعداد لقمة القاضي، وكلا الطريقتين أسهل من بعضها، ونبدأ بالطريقة الأولى التي جاءت كما يلي:

داخل الخلاط الكهربائي يخلط كل من النشا، الدقيق، الملح، الماء، الفانيليا، الخميرة الفورية.

يوم تشغيل الخلاط على السرعة البطيئة، وذلك حتى تصبح العجينة سائلة بعض الشيء.

نقوم بسكب العجينة داخل طبق غويط، ثم نقوم بتغطية هذا الطبق بغطاء من النايلون، ويفضل أن تترك العجين في مكان دافئ حتى تختمر وذلك لمدة تصل إلى ساعتين.

بعد مرور ساعة نقوم بتقليب العجينة برفق باستخدام ملعقة بلاستيكية، وذلك لبضع ثواني معدودة، ثم نعيدها مرة أخرى في المكان الدافئ، وذلك لمدة ساعة أخرى.

في إناء عميق أو مقلاة على النار نضع مقدار من الزيت، حيث يصبح ارتفاع الزيت لـ 5 سم تقريباً.

نقوم بتشكيل عجينة لقمة القاضي بعدة طرق مختلفة، ومنها أن يتم أخذ قطع صغيرة من العجين باستخدام الملعقة، ثم سكبها في الزيت الساخن، ولكن النار من أسفله تكون هادئة.

ونكرر العملية حتى تمتلئ المقلاة بكرات لقمة القاضي، ثم نقلبها على كافة الاتجاهات، عندما يصبح لونها ذهبي، نقوم بالضغط عليها باستخدام الملعقة، حتى تتصفى من الزيت الذي بها.

نقوم بعد ذلك بوضعها مباشرة في الشربات الذي قد تم إعداده.

تخرج وتوضع في طبق التقديم بعد عدة دقائق فقط من وضعها في الشربات.

تمسك ملعقة خشبية وتوضع في الزيت الساخن، واليد الأخرى توضع في العجين وتضغط عليه برفق حتى تتكون كرة صغيرة، وذلك بين الأصابع السبابة والإبهام.

نقوم بأخذ هذه الكرة، وبالملعقة لتسقط داخل الزيت، وبالملعقة الخشب الموجودة داخل الزيت تقلب الكرة، وهكذا حتى تمتلئ المقلاة بكرات لقمة القاضي.

الطريقة الثانية لإعداد لقمة القاضي