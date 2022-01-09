أسرار طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش في المنزل بالتتبيلة السرية

نقدم لكم أسرار طريقة تحضير دجاج كنتاكي، يعد دجاج كنتاكي من أشهى وألذ الأطعمة التي يفضلها الكبار والصغار ومن أشهر الوجبات السريعة في المطاعم المختلفة والذي يقبلون على تناوله في الخارج بفضل توابلها الشهية وشكلها المغري وتحضر بتتبيلة خاصة تكسبها المذاق المميز وتعتبر من الأكلات التي تبحث الأمهات عن طرق تحضيرها لأطفالهم في المنزل حرصا على صحتهم ويمكن تقديمها مع الكايزر والكاتشب والبطاطس المقلية، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الدجاج الكنتاكي بالطرق السهلة والبسيطة.

كيلو دجاج مقطع إلى ثمانية قطع

بيضتين

كوب من الدقيق

ملعقة صغيرة من البصل البودر

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من البابريكا

مقدار ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

مقدار ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ليمونة عصير

ملعقة كبيرة من الزيت

ملعقتان كبيرتان من الخل

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقتان كبيرتان من الصلصة الحارة

ملعقة صغيرة من الملح

لتتبيل الفراخ اخلطي جميع مكونات التتبيلة معا ونقوم بدهن الدجاج بزيت الذرة.

نقوم بفرك الفراخ بخليط الملح والفلفل الأسود ثم نضع الصلصة الحارة.

نقوم بعصر الليمونة والخل ونضع الفراخ في التتبيلة في كيس طعام ونتركه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

نخرج الفراخ من الكيس ونصفيها من الخل ونحضر باقي الوصفة.

نقوم بخفق البيض ونضيف إليه البيكنج باودر وبمجرد إضافته سيبدأ الدقيق في الفوران.

بعد هدوء الفوران نضع الفراخ ونضيف كمية أخرى من البيكنج باودر.

نقوم بتقليب الفراخ في البيض والبيكنج باودر ونخرجها منه ونضعها في الدقيق والتوابل ونقلبهم جيدا.

يمكن أن نضع الفراخ في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نضع الزيت والفراخ في الطاسة على نار هادئة حتى تنضج دون أن تحترق.

بعد أن تنضج نرفعها من النار قليلا ليصبح لونها ذهبي، وبالهنا والشفا.

يفضل تتبيل الفراخ قبلها بيوم للحصول على مذاق لذيذ وشهي.

يمكن قلي دجاج كنتاكي نصف قلية وحفظه في الفريزر لحين التقديم.

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