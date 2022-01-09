معجزة النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه كخيوط الحرير كيراتين طبيعي

النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد، هل تعلم أنه يمكنك استخدام مكونات طبيعية فقط لتغيير شعرك الخشن إلى شعر ناعم وسلس؟ يمكن عمل فرد الشعر بالنشا بعدة طرق لكي تتمتعي بشعر ناعم ولامع وصحي للغاية، لذا نستفيض معكي الأن بأكثر الطرق الشهيرة في فرد الشعر الخشن ألا وهي باستخدام النشا لما له من فوائد عديدة.

معجزة النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه

أبسط هذه الطرق هو استخدام الماء والنشا فقط

حيث يتم خلط نصف كوب من النشا مع ملعقة كبيرة من الماء الفاتر وملعقة كبيرة من الماء الساخن، ثم يتم التقليب حتى يتم الحصول على خليط كثيف نوعًا ما، وبعد ذلك يتم تقليب الشعر

يُغسل ويُغسل بالشامبو جيدًا، ثم يُدهن زيت الزيتون أو جوز الهند على خصلات الشعر بأكملها.

ويُجفف الشعر قليلًا حسب مجفف الشعر، ثم قسّمي الشعر إلى أقسام وضعي مزيج النشا والماء على كل جزء، ثم غطيها بمنشفة جافة واتركيها لمدة ساعة على الأقل، ثم اغسلي الشعر بالماء فقط، أو امزجي القليل من الشامبو الطبي بالماء واغسلي جيداً، سنرى تغيرًا جوهريًا في شكل وملمس الشعر بمجرد أن يجف.

معجزة النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد كخيوط الحرير

فرد وتنعيم الشعر بالنشا

يُمزج نصف كوب من النشا مع ربع كوب من زيت اللوز أو جوز الهند، ثم تُضاف ملعقة كبيرة من العسل ويُخلط جيدًا، ويُدهن المزيج على الشعر بعد غسله وتجفيفه، غطي الشعر وبعد ساعتين اغسليه بالماء وكمية قليلة من الشامبو العلاجي وجففيه لنتيجة مرضية.

وصفات طبيعية لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

عليك إحضار زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت السمسم، ويضاف عليهم زيت اللوز وزيت الثوم وزيت الخروع وزيت جوز الهند، عليك خلط الزيوت مع بعضهم البعض، ثم قومي بغسل شعرك جيداً وتحفيفة وتوزيع خليط الزيوت علية وتغطيتة بغطاء الشعر وتركة لمدة نصف ساعة، ثم عليك غسل شعرك فتساعد الزيوت على فرد الشعر وترطيبة بشكل سريع فهذة الوصفة بمثابة كريتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن بصورة سريعة دون حدوث أي مشكلات الشعر.