طريقة عمل كريم النشا الكوري يفتح البشرة 10 درجات ويزيل البقع وآثار الحبوب من أول مرة

طريقة عمل كريم النشا الكوري، يعتبر كريم النشا الكوري من الكريمات التي تفتح البشرة على الفور، والعديد من السيدات والفتيات ترغب في الحصول على بشرة نقية وبيضاء وصافية، لذلك الكريم الكوري يعمل على تفتيح البشرة دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية التي تضر الجلد، ومكوناته بسيطة وغير مكلفة.

طريقة عمل كريم النشا الكوري

يحتوي كريم النشا الكوري على مكونات سهلة وبسيطة وهي:

اللبن البودر بمقدار معلقة واحدة كبيرة.

بالإضافة الى النشا عدد 4 معالق كبيرة.

سكر بمقدار معلقة كبيرة.

ماء ورد بمقدار 8 معالق كبيرة.

عصير ليمون بمقدار معلقة واحدة كبيرة.

الماسك الكوري العجيب

نقوم بتحضير مكونات ماسك النشا الكوري بطريقة سهلة ومكونات بسيطة وهي:

إعداد وعاء صغير ووضع النشا مع إضافة ماء الورد ويحرك جيدا.

ثم بعد ذلك تضاف ملعقة من السكر مع التقليب جيداً حتى يتم الجمع بين الخليط جيدا.

يعد ذلك ضعي الخليط على نار هادئة وحركيه باستمرار حتى نحصل على خليط متماسك.

ثم يترك ليبرد ويوضع عصير الليمون مع التحريك المستمر.

ويعد ذلك يترك ليبرد ليكون جاهز للاستخدام.

الماسك الكوري السحري

طريقة اعداد ماسك التفتيح الفوري نقوم باستخدام مكونات النشا الكوري كالأتي:

غسل الوجه جيدا بالماء.

ثم بعد ذلك نضع الكريم على الجلد قبل النوم حتى نحصل على نتيجة كبيرة.

ثم بعد ذلك نغسل الوجه في الصباح وسوف نلاحظ النتيجة البياض الفوري لمدة 10 درجات.

ما هي فوائد النشا للبشرة

يوجد العديد من فوائد النشا للبشرة وهي:

تخلص من زيوت البشرة الزائدة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواء خصائص مضادة للالتهابات.

ينظف الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يقلل من البقع الداكنة في الجلد ويفتحها بشكل كبير.

يخفي حب الشباب والرؤوس السوداء

التخلص من حروق الشمس المزعجة.

وفي الختام نكون وضحنا طريقة عمل كريم النشا الكوري ومكوناته وطريقة تحضيره، وأهمية وأوجه الاستفادة من النشا للبشرة، ويعتبر واحدا من أفضل الكريمات التي تساعد على تفتيح رائع بشكل طبيعي بدون مواد ضارة، يمكن استخدام كريم النشا الكورية في أقل وقت ممكن ودون أي تكلفة، علاوة على ذلك يحتوي على عناصر مفيدة جدا للشعر والجلد، وكريم النشا الكورية يمكن أن تجعل بشرتك لامعة بشكل لا يصدق، وتساعد على إزالة العيوب من الوجه.