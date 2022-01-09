تغطية مثالية.. صبغة النسكافيه للشيب للتخلص من الشعر الأبيض بدون صبغات أو مواد كيميائية

يمكننا استخدام صبغة النسكافيه للشيب، فهو ليس مجرد نوع من الصبغات ولكنه يستخدم في القضاء على الشعر الأبيض نهائياً، وذلك لأن الشيب من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير منا، حيث أنه لن يظهر فقط بسبب تقدم العمر، ولكنه قد يظهر في سن مبكر، وذلك بسبب بعض العوامل الوراثية ونقص مادة الميلانين بالجسم.

صبغة النسكافيه للشيب

يمكنك عمل عدة وصفات لتستفيدي من صبغ شعرك بالنسكافيه، وإليك بعض الوصفات.

صبغة النسكافيه والحناء لعلاج الشيب

يمكنك استخدام الحناء مع النسكافيه للتخلص من الشيب، وصبغ الشعر بنى غزالي وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات وصفة حنا مع نسكافيه للشيب

نصف كوب من الحناء.

بالضافة الى ملعقة كبيرة من النسكافيه.

وأيضا ملعقة ونصف كبيرة من مسحوق الأملج.

وجوانتي طبي.

و كيس للشعر.

و نصف كوب من الماء الدافئ.

طريقة تحضير صبغة النسكافيه والحناء

في طبق عميق قومي بوضع الحناء.

ثم أضيفي إليه النسكافيه، وقلبيهم جيداً.

وبعد ذلك أضيفي مسحوق الأملج.

قومي بعد ذلك بعجن الخليط بالماء الدافئ حتى يصبح لديك عجينة لينة.

ثم قسمي شعرك إلى عدة أجزاء متساوية.

بعد ذلك أدهني شعرك بالخليط حتى الجذور.

وبعدها غطي شعرك بكيس الشعر الحراري.

ثم انتظري لمدة ثلاث ساعات حتى الحصول على اللون المناسب.

وبعد ذلك أغسلى شعرك بالماء الدافئ، ثم اغسليه بالشامبو، وبعدها اشطفي بالماء الفاتر.

صبغ طبيعية الشعر بالنسكافيه والقهوة

استخدمي النسكافيه في صبغ شعرك باللون البني الغامق، وتخلصي من الشيب، وإليك الوصفة فيما يلي:

مكونات صبغة النسكافيه

كوب من القهوة سريعة الذوبان أو النسكافيه.

بالإضافة الى ملعقتان كبيرتان من البن الغامق.

و ثلاث ملاعق من بلسم الشعر.

بالإضافة الى سبع ملاعق من الماء الدافئ.

وكاب حراري للشعر.

وبولة خلط صبغات.

طريقة تحضير صبغة النسكافيه

في بولة خلط الصبغات قومي بوضع القهوة سريعة الذوبان.

بعد ذلك أضيفي إليها البن الغامق، وقلبيهم حتى يمتزجوا سوياً.

ثم قومي بعد ذلك بوضع بلسم الشعر، واخلطيهم.

بعد ذلك قومي بعجنهم بالماء الدافئ حتى يصبح لديك خليط لين.

ثم قسمي بعد ذلك شعرك إلى ثمان أجزاء، وادهني الخليط على شعرك بالتساوي.

ثم غطي شعر بالكاب الحراري أو كيس بلاستيك.

بعد ذلك اتركي الخليط على شعرك لمدة ليلة كاملة.

ثم وفي اليوم التالي اغسلي شعرك بالماء الدافئ لتزيلي الخليط من على شعرك.

بعد ذلك اغسليه بالشامبو المخصص لشعرك واشطفيه جيداً.

ثم كرري الوصفة مرة كل أسبوع.

في الختام قد نكون تحدثنا عن صبغة النسكافيه للشيب مع إضافة الحناء بالمكونات وطريقة التحضير، والنسكافيه والبن للتخلص من الشيب والحصول على لون بني.