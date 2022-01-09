طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش والدايب طعم احلى من المحلات

بسكويت النشادر من أقدم أنواع البسكويت التي يتم تحضيرها من القدم، فكانوا دائما يحضرون هذا النوع من البسكويت في الاحتفالات والأعياد والمناسبات وهذا لأنه يتميز بطعم مميز جدا مختلف عن الاطعمة الأخرى مقرمش وهش ويذوب في الفم لذلك يفضل الجميع تناوله بجانب كوب من الشاي، ولهذا سنقدم لكم كل الخطوات اللازمة لتحضير بسكويت النشادر الهش و المقرمش.

لكي تحصلين على بسكويت نشادر مثل الجاهز لذيذ و مقرمش قومي بتحضير المكونات المضبوطة وهي:

نصف كيلو من الدقيق المتعدد الاستخدام.

كوب من السمنة البلدي.

3 حبات من البيض.

كوب من السكر البودر.

باكيت من الفانيليا

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من النشادر.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

سنقدم لكي انجح واسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر من المنزل بطريقة سهلة جدا وبسيطة بدون استخدام ماكينة، طريقة التحضير هي: