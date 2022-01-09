طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش والدايب طعم احلى من المحلات

بسكويت النشادر من أقدم أنواع البسكويت التي يتم تحضيرها من القدم، فكانوا دائما يحضرون هذا النوع من البسكويت في الاحتفالات والأعياد والمناسبات وهذا لأنه يتميز بطعم مميز جدا مختلف عن الاطعمة الأخرى مقرمش وهش ويذوب في الفم لذلك يفضل الجميع تناوله بجانب كوب من الشاي، ولهذا سنقدم لكم كل الخطوات اللازمة لتحضير بسكويت النشادر الهش و المقرمش.مقادير بسكويت النشادر
لكي تحصلين على بسكويت نشادر مثل الجاهز لذيذ و مقرمش قومي بتحضير المكونات المضبوطة وهي:
- نصف كيلو من الدقيق المتعدد الاستخدام.
- كوب من السمنة البلدي.
- 3 حبات من البيض.
- كوب من السكر البودر.
- باكيت من الفانيليا
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من النشادر.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
سنقدم لكي انجح واسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر من المنزل بطريقة سهلة جدا وبسيطة بدون استخدام ماكينة، طريقة التحضير هي:
- في البداية قومي بوضع السكر البودر في بولة كبيرة ثم نضيف عليه السمن البلدي.
- نخلط السكر مع السمن البلدي جيدا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يذوب السكر مع السمن ويصبح قوامها ناعم.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض حبه حبه مع الاستمرار في الضرب لا نضع بيضة أخرى إلا عندما يختفي أثر البيضة التي تم وضعها.
- نضع الفانيليا على الخليط ونقوم بخلطه.
- بالتدريج مع الضرب نضيف الحليب السائل حتى يصبح القوام كريمي.
- نخلط الدقيق مع النشادر ورشة الملح و البيكينج بودر.
- نقوم بخلطهم مع السمن والحليب جيدا حتى يختفي أثر الدقيق ويصبح العجينة لينة وطرية.
- نقوم بسكب عجينة بسكويت النشادر في كيس الحلواني.
- ثم نأتي بصينية ونوزع بداخلها القليل من السمن البلدي.
- بعد ذلك نقوم برص قطع البسكويت في الصينية.
- لابد من تسخين الفرن مسبقا ثم نقوم بوضع الصينية على الشبكة لدرجة حرارة 180 درجة.
- عندما يتم تحميره من الاسفل نقوم باغلاقه من الفرن ونتركه حتى يبرد في الهواء ثم يقدم الطعام بالصحة والهنا.
- لكي تحافظين على قرمشة البسكويت لابد من وضعه في علبة محكمة الغلق ويضع في مكان بدرجة حرارة الغرفة.
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بسكويت النشادر من أقدم أنواع البسكويت التي يتم تحضيرها من القدم، فكانوا دائما يحضرون هذا النوع من البسكويت في الاحتفالات والأعياد والمناسبات وهذا لأنه يتميز بطعم مميز جدا مختلف عن الاطعمة الأخرى مقرمش وهش ويذوب في الفم لذلك يفضل الجميع تناوله بجانب كوب من الشاي، ولهذا سنقدم لكم كل الخطوات اللازمة لتحضير بسكويت النشادر الهش و المقرمش.مقادير بسكويت النشادر
لكي تحصلين على بسكويت نشادر مثل الجاهز لذيذ و مقرمش قومي بتحضير المكونات المضبوطة وهي:
- نصف كيلو من الدقيق المتعدد الاستخدام.
- كوب من السمنة البلدي.
- 3 حبات من البيض.
- كوب من السكر البودر.
- باكيت من الفانيليا
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من النشادر.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
سنقدم لكي انجح واسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر من المنزل بطريقة سهلة جدا وبسيطة بدون استخدام ماكينة، طريقة التحضير هي:
- في البداية قومي بوضع السكر البودر في بولة كبيرة ثم نضيف عليه السمن البلدي.
- نخلط السكر مع السمن البلدي جيدا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يذوب السكر مع السمن ويصبح قوامها ناعم.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض حبه حبه مع الاستمرار في الضرب لا نضع بيضة أخرى إلا عندما يختفي أثر البيضة التي تم وضعها.
- نضع الفانيليا على الخليط ونقوم بخلطه.
- بالتدريج مع الضرب نضيف الحليب السائل حتى يصبح القوام كريمي.
- نخلط الدقيق مع النشادر ورشة الملح و البيكينج بودر.
- نقوم بخلطهم مع السمن والحليب جيدا حتى يختفي أثر الدقيق ويصبح العجينة لينة وطرية.
- نقوم بسكب عجينة بسكويت النشادر في كيس الحلواني.
- ثم نأتي بصينية ونوزع بداخلها القليل من السمن البلدي.
- بعد ذلك نقوم برص قطع البسكويت في الصينية.
- لابد من تسخين الفرن مسبقا ثم نقوم بوضع الصينية على الشبكة لدرجة حرارة 180 درجة.
- عندما يتم تحميره من الاسفل نقوم باغلاقه من الفرن ونتركه حتى يبرد في الهواء ثم يقدم الطعام بالصحة والهنا.
- لكي تحافظين على قرمشة البسكويت لابد من وضعه في علبة محكمة الغلق ويضع في مكان بدرجة حرارة الغرفة.