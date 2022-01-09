للمبتدئات والمحترفات.. طريقة عمل الزبدة الفلاحي سهلة جداً واقتصادية لن تشتري السمن بعد اليوم

طريقة عمل الزبدة الفلاحي أصبح بالإمكان تنفيذها في المنزل، لن تحتاجي لشرائها من السوق، وستكونين على ثقة تمامًا بنظافتها وسلامة مكوناتها على صحة أطفالك، كما أن طريقة صنعه منزليًا سوف يوفر لكِ الكثير من مصروف البيت، لأن سعرها في الأسواق غاليًا، ستتمكنين من ملء منزلك بالخير، وفي الحقيقة صنع الزبدة البلدي كما يطلق عليها سهل ولن يأخذ منك وقت طويل، أما عن المكونات، وخطوات التصنيع فهذا ما سنذكره لاحقًا في هذا الموضوع.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي

كمكون أساسي ووحيد ستحتاجين للحليب البقري أو الجاموسي، يجب أن تستخرجي منه القشطة، وبعد ذلك طبقي الخطوات التالية:

لصنع القشطة:

اغلي 4 كيلو حليب أي نوع، واتركيه يهدأ.

ضعي الحليب داخل الثلاجة، ودعيه ثلاث ساعات.

قومي بقشط طبقة القشطة من الحليب، ستجدينها متماسكة على الوجه.

اجمعيها في كيس نظيف ثم ادخليها الفريزر حتى تجمد.

استخرجي القشطة من الفريزر، حتى تفك قليلًا.

وفي درجة حرارة الغرفة ستجدينها بدأت تلين.

احضري صينية ألومنيوم، وافرغي القشطة بها.

قومي بتحريك القشطة بحركات دائرية بطيئة في اتجاه واحد بيدك.

بمرور التقليب ستجدي أن القشطة بدأت تتجمع على هيئة تكتلات، وتنفصل عن اللبن المتبقي منها.

احضري وعائين كل منهما بها 3 لترات ماء مثلج، وبه قطع ثلج.

قومي بتكوير القشطة لقطع متوسطة، ثم ضعيها في الوعاء الأول، واخرجيها لتضعيها في الآخر.

وهكذا حتى تنهي كمية القشطة بأكملها.

تحصلين هكذا على زبدة فلاحي، واللبن المتبقي تستطيعن استخدامه في صنع المعجنات، أو الكعك وخلافه.

خطوات تصنيع الزبدة الفلاحي في المنزلطريقة أخرى لتصنيع الزبدة البلدي

هناك طريقة أخرى معروفة ويستخدمها البعض بالفعل، وهي أيضًا لن تحتاج أي مكون غير اللبن فقط، والخطوات كما يلي:

احضري لتر من الحليب البقري/الجاموسي، ضعيه في زجاجة حجمها مناسب، ولا تملئيها كلها.

اتركي الزجاجة في درجة حرارة المطبخ يومين مثلًا، حتى يقطع الحليب.

قومي برج الزجاجة بقوة ومهارة، هناك تكتلات صغيرة تطفو على سطح اللبن، افرغيها في مصفة، ثم إعيدي رج اللبن مرة أخرى حتى تحصلي على كل التكتلات التي به.

بعد هذا قومي بجمع تلك التكلات معًا، لتصنعي كور متوسطة من الزبدة.

احضري وعاء مليء بالماء المثلج، وبه قطع ثلج.

ضعي كور الزبد في الوعاء حتى تتماسك.

بهذا تكوني صنعتي الزبدة الفلاحي، واللبن المتبقي كما ذكرنا في السابقة تستطيعين أخذه وصنع معجنات أو وصفات منزلية به.

ذكرنا طريقة عمل الزبدة الفلاحي بشكلين مختلفين، يمكنك اختيار ما يناسبك منهما، لكنك في النهاية ستحصلين على كرات من الزبد البلدي دون أن تتكلفي كثير من النقود، وبإمكانك تكرار صنعه كلما نفذت الكمية لديكِ.