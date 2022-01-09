تكات تحضير مشروب الهوت شوكليت الساخن في البيت بكل سهولة مثل الكافيهات

مشروب الهوت شوكليت مع حلول فصل الشتاء البارد تبدأ العائلات في اتخاذ التدابير الخاصة باستقباله والتي تساعد على التدفئة والوقاية من البرد والتي من أهمها المشروبات الساخنة التي تزود الجسم بالطاقة والتدفئة ومنها مشروب الهوت شوكليت ذات الصيت الكبير الذي تحرص الأمهات على إعداده لأطفالها في المواسم الباردة، وهو من المشروبات المفيدة جداً للجسم حيث تزوده بالسعرات الحرارية التي توفر الطاقة كما أنه من المشروبات التي يمكن إعدادها في المنزل في سهولة باستخدام مكونات بسيطة تتوفر في كل بيت، وسوف نتعرف على طريقة إعداده من خلال مقال اليوم، وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.

طريقة عمل الهوت شوكليت في المنزل

الهوت شوكليت واحد من المشروبات الساخنة الشائع انتشارها في فصل الشتاء وتُحضر بطريقة خاصة حتى يخرج مثل الذي يتم إعداده في الكافيهات والكافي شوب، وسوف نستعرض طريقة عمله في البيت فيما يلي:

ثلاثة أكواب من الحليب.

كوب من الشوكولاتة.

قطع من بسكويت أوريو.

ملعقة صغيرة من القهوة.

صوص كراميل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

كريمة خفق.

خطوات إعداد مشروب الشوكولاتة الساخنة

يمكنك الآن إعداد أفضل كوب هوت شوكليت يمكن أن تتذوقينه في حياتك وتستمعين باحتسائه مع أسرتك في ليالي الشتاء الباردة من خلال الخطوات التالية: