أسهل وأفضل طريقة لعمل اللانشون البيتي بالمكونا المضبوطة وأقل التكاليف

تتساءل الأمهات في أغلب الأوقات عبر محركات البحث المختلفة عن طريقة عمل اللانشون، وخاصة مع قرب دخول المدارس، حيث أن الأطفال دوماً ما يعشقون اللانشون الذي تحضره الأم لهم في السندوتشات، وقد يكون هذا اللانشون الذي يباع في المحلات غير صحي، ويترتب على تناوله بعض المشاكل الصحية، وهو الأمر الذي دفع الأمهات إلى التساؤل عن طريقة عمل اللانشون في البيت بكل سهولة، وخاصة أنه لا يتطلب الكثير من المكونات، ويكون ذات جودة ونظافة ومذاق شهي أفضل بكثير من هذا اللانشون الذي نجده في السوبر ماركت، لذلك في السطور التالية سوف نعرض لكم أسهل وأفضل طريقة يمكن للأم اتباعها لعمل أحلى لانشون بيتي لأولادها في المنزل.

عدد 4 مكعبات من مرقة الدجاج.

واحد كوب من الدقيق.

عدد 6 بيضات.

واحد كوب من الزيت.

بصل بودر.

عدد 5 مكعبات من الجبنة الكريمي.

مقدار نصف ملعقة من الحبهان الناعم.

سوف نحتاج ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

سوف نحتاج إلى لون طعام أحمر.

نقوم بوضع كافة المكونات السابقة مثل الدقيق والجبنة والبيض ومكعبات المرقة والزيت في الخلاط.

وبعد تمام الامتزاج بينهما، نقوم بإضافة إلى الخليط الذي لدينا الثوم البودر والبابريكا والبصل البودر والحبهان المطحون.

نضيف لون الطعام الأحمر إلى الخليط، ونقوم بخلط كافة المكونات معاً.

نقوم بوضع هذا المزيج داخل كيس حراري ليكون على الشكل الأسطواني ليشبه اللانشون الذي نشتريه من السوبر ماركت.

نحضر وعاء ونضع به ماء على النار حتى يصل الى الغليان، ثم نضيف به كيس المزيج، ويترك بهذا القدر على النار لمدة تصل إلى ساعة.

بعد ذلك، نقوم برفعه من فوق النار، ثم يترك اللانشون حتى يبرد، وبعدها يوضع في الثلاجة ويقطع ليقدم في السندوتشات.

2 بيضة.

500 جم من اللحم المفروم أو الدجاج المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

مقدار ربع كوب فقط من الزيت.

3 ملاعق كبيرة الحجم من الجبنة الكريمي.

ملعقة من البابريكا.

القليل من الكزبرة الجافة.

الملح حسب الرغبة.

ملعقة واحدة من البصل البودر.

مقدار نصف ملعقة من الثوم البودر.

فلفل أبيض.

حبهان بودر.

100 جرام من الزيتون الأخضر.

رشة جوزة الطيب.

في البداية نقوم بوضع اللحم المفروم أو الدجاج مع التوابل، وذلك داخل الخلاط، حتى تمام الامتزاج.

نقوم بإضافة الجبن، البيض، إلى اللحم المفروم، وكذلك نضيف الزيت.

نضيف الدقيق إلى الخليط، ونضعه مرة أخرى في الخلاط الكهربي حتى يمتزج مرة أخرى بشكل جيد.

نضيف الزيتون إلى الخليط، ثم نقوم بوضع الخليط في كيس بلاستيك، ونلفه بورق الألومونيوم.

ونتبع نفس طريقة تسوية اللانشون السادة التي تم ذكرها بالأعلى.

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