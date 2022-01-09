اصنعي بنفسك كريم جل الصبار والكركم العجيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً

كريم جل الصبار والكركم من الكريمات الرائعة، التي تحتوي على مواد طبيعية تحمي البشرة من الدهون والسموم المتراكمة داخلها، ويساعد على إزالة الجلد الميت بشكل رائع، ويحارب الشيخوخة المبكرة والخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه مشوه، كما يعمل على إزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور، كما يلعب دور كبير في حماية البشرة من الجفاف والمساعدة على ترطيبها ومنحها النعومة والحيوية طول الوقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم جل الصبار والكركم العجيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم جل الصبار والكركم العجيب

سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

مقدار ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتين من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم جل الصبار والكركم العجيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً وهى كما يأتي:-

نحضر طبق صغير ونضع به العسل، وزيت اللوز، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى يذوب العسل تمامًا. نضيف النشا، والكركم، ثم نقلب مرة أخرى حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة الكركم للخليط، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. بعد ذلك نقوم بإضافة جل الصبار، ثم نقلب باستمرار حتى نحصل على قوام كريمي رائع. نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ بها داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة. نقوم بتوزيع الكريم على الوجه، ثم ندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم جيدًا. نترك الكريم على الوجه لمدة ٢٥ دقيقة حتى يجف تمامًا، ثم نقوم بشطف الوجه جيدًا بالماء البارد. نكرر وضع الكريم على الوجه يوميًا لمدة شهرين حتى نجعل الوجه أبيض وجميل.

فوائد كريم جل الصبار والكركم للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها الكريم وهى كالتالي:-

يحارب التجاعيد ويقضي على الاسمرار وغمقان الوجه نهائياً.

يجعل البشرة جميلة وجذابة طول الوقت ويعيد لها شبابها وحيويتها.

يخفي الحبوب والبثور بشكل رائع ويجعل الوجه صافي وجميل.

يفتح مسام البشرة المغلقة ويخرج الدهون منها بشكل رائع.

يتميز بخصائص الكركم الرائعة التي تعطي للبشرة النضارة والحيوية.

يخلص البشرة من الجفاف ويجعلها رطبة وجميلة طول اليوم.

طريقة عمل ماسك الالوفيرا والكركم

سوف نتعرف على طريقة عمل هذا الماسك بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء صغير، ثم نضع به ملعقة صغيرة من جل الصبار، ونصف ملعقة صغيرة من الكركم. نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيدًا، ثم نقوم بوضع الخلطة على اليد أولاً قبل وضعها على البشرة حتى نتأكد من عدم تحسس البشرة من جل الصبار والكركم. نقوم بتوزيع الماسك على البشرة كلها، ثم نتركه مدة 15 دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء. نطبق هذه الخلطة مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع.

طريقة عمل كريم الكركم والحلبة

سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم الكركم والحلبة بالمنزل وهى كما يلي:-