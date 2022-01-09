أسرار عمل الحواوشي البلدي باللحمة المفرومة في البيت وكل ما تريدي معرفته

طريقة عمل الحواوشي لطالما كانت الأكلات والأطعمة تمثل جزءاً من تاريخ الشعوب وتراثها وهكذا الحال مع أكلة الحواوشي الوجبة الأكثر شعبية في مصر وعدد من الدول العربية نظراً لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية وسهولة تحضيرها، ولهذا تبحث العديد من السيدات عن طريقة اعدادها في البيت وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين يومياً والتي نستعرض من خلالها تشكيلة متنوعة وكبيرة من أشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي.

طريقة عمل الحواوشي

الحواوشي من الأكلات التي يعشقها المصريون ويتناولونها باستمرار حيث تجمعهم بها حكايات عجيبة ورائعة تمثل العلاقة بين الطعام والإنسان فهي جزء من التراث المصري حيث يعود تاريخ نشأته إلى دولة المماليك ومن وقتها وهو يتربع على عرش المأكولات الأكثر شعبية في الوطن العربي ويمكن اعدادها في المنزل بسهولة على عكس ما تتوقع بعض السيدات ولضمان خروجه مثل الذي يتم إعداده في المطاعم ومحلات الطعام يرجى قراءة السطور التالية.

كيلو لحمة مفرومة.

زيت أكل.

ثلاثة ملاعق كبيرة دقيق.

عدد ٢ بصلة.

ست أرغفة عيش بلدي.

عدد ثلاثة قرون فلفل أخضر وأحمر.

معلقة صلصة.

ملعقتين صغيرتين البهارات المشكلة.

طحينة.

مكونات الحواوشيخطوات تحضير الحواوشي في المنزل

وفيما يلي من سطور نقدم لكم خطوات التحضير: