لن تشتريه بعد اليوم.. طريقة عمل الروج السائل في البيت بجميع الألوان وبتكلفة لا تذكر

طريقة عمل روج سائل في البيت بدون تكلف، أجريت بعض التجارب لصناعة الروح في المنزل ونجحت، جودة الروج المصنوع في المنزل أفضل من الروج المتوفر في المراكز التجارية، يمكن صناعة الروج فى المنزل باستخدام مكونات طبيعية ويمكن استخدام الروج المصنوع في البيت للترطيب بفاعلية أكبر من الروج الذي يتم شرائه من الخارج وعادة ما يكون بسعر باهظ، لذلك اليوم عبر موقع ثقفني سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل الروج السائل في البيت وبتكلفة لا تذكر مقارنة مع أسعار الروج الموجودة في الأسواق.



المكونات:

ثمرة من البنجر أو الشمندر.

ملعقة من زيت جوز الهند.

نضع البنجر في الخلاط الكهربي مع إضافة قليل من الماء الفاتر.

نضيف زيت جوز الهند للبنجر ونقوم بخلطهم جيداً و نقوم بسكب الروج في إناء.

يتم تخزين الروج في الثلاجة لحين الاستخدام.

قطرات من لون الطعام.

ثلاث ملاعق من الجلسرين.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللوز الحلو

يتم تقليب لون الطعام مع زيت اللوز الحلو في إناء ويمكن استبدال ملعقة من زيت اللوز الحلو بملعقة من زيت الزيتون.

نضيف الجلسرين إلى الخليط ويجب أن يتم مزج المكونات حتى تختلط جيداً.

نضيف ماء الورد في الإناء ونستمر في تقليب المكونات حتى تتجانس.

نضع الروج السائل في إناء ويصبح الروج جاهز للاستخدام.

ملعقتان من شمع العسل.

ملعقتان من زبدة الشيا.

ملعقة من بودرة البنجر.

نقوم بوضع شمع العسل على النار ونضيف زبدة الشيا حتى يذوب الخليط أو يمكن إذابة الخليط من خلال حمام مائي.

نترك الخليط حتى يبرد عقب أن يختلط جيداً.

نضيف بودرة البنجر المقادير المذابة ويتم تقليب المكونات حتي تتجانس.

يتم وضع الروج السائل الأحمر في وعاء.

يترك الروج في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ثم يتم استخدامه.

وهذه كانت أفضل طريقة لعمل الروج في البيت ولن تحتاجي إلى شرائه من الخارج مجدداً.