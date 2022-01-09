لهذه الاسباب.. عليكم بحرق ورق اللورا في المنزل كل يوم والسبب مفاجاة غير متوقعة

لهذه الاسباب.. عليكم بحرق ورق اللورا في المنزل كل يوم يعتبر ورق اللورا من أنواع الأعشاب الموجودة في الخليج العربي وقد يتميز بأنه يحتوي على العناصر الصحية التي تفيد الجسم وتحميه من الأمراض الخطيرة التي تصيبه، وقد أكدت الدراسات العلمية أن ورق الغار لأنه فوائد متعددة على الصحة، فهو يعالج الكثير من الأضرار التي تصيب الجسم، وقد يتم استخدامه من خلال وضعه كبهار على الشوربة لإعطاء نكهة مميزة للطعام وخاصة الدجاج واللحوم، وقد يتميز بأن له العديد من الاستخدامات الأخرى التي نتعرف عليها والتي يكون لها تأثير على الحالة النفسية للفرد.

يتم استخدام ورق اللورا من خلال حرقه حتى يتم الاستفادة منه في تعطير العقار والتخلص من الروائح الكريهة الموجودة في المنزل، ووفقا لما جاء عن الأبحاث العلمية فأكدت على انه غني بالعناصر التالية:

ورق اللورا يحتوي على نسب من اليسمين

غني بمادة البنين

يحتوي على السينول.