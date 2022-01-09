طريقة عمل البيتزا في البيت سهلة وطعمها لذيذ جدا في دقائق معدودة

طريقة عمل البيتزا في البيت سهلة وطعمها لذيذ جدا بطريقة سهله، حيث يوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل البيتزا منها القديم واخري طرق حديثة، لذا نكشف إليكم أسهل طريقة عمل البيتزا في وقت قصير جداً، بمقادير بسيطة ومتوفرة في كل مكان.

طريقة عمل البيتزا في البيت سهلة وطعمها لذيذ جدا

يمكنكم عمل البيتزا ذات الطعم الجميل باسهل الطرق عن طريق تجهيز (مكونات عجينة البيتزا):

معلقتين كبيرتان من اللبن. كوب نصف ماء دافئ. نصف كوب زيت. معلقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية. كوب من الدقيق المنخول. القليل من الملح. نصف معلقة صغيرة من السكر.

اولا يتم خلط واضافة المكونات لعمل العجينة خلط الملح والسكر والدقيق والخميرة في اناء كبير في المنزل الخلط لتكوين العجينة باستعمال المضرب اليدوي. ثانيا اضافة الزيت مع الماء مع الحليب وخلط عجينة البيتزا لمدة ١٠ دقائق. ثالثا يتم وضع العجينة في مكان دافئ لمدة ساعتين ونصف لتكون جاهزة.

وضع ٤ كوب من الدقيق المنخول مع الملح والسكر والخميرة في وعاء الخلاط وتثبيت مضرب العجينة وتشغيل الخلاط ببطئ لعدده ثواني حتي يتم الخلط، يتم اضافة الزيت، الزعتر، الزبادي مع العجن لمدة دقيقتين واضافة الماء مع استمرار العجن الي ان تتكون عجينة ناعمة الملمس واضافة كمية من الدقيق المطحون في حالة وجود العجينة لينة ثم نضع العجينة في طبق مدهون بالزيت وتغطية العجينة بالكيس النايلون وتركها في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمها مع تجهيز صينية حوافها قصيرة.

القيام بدهنها بالزيت ايضا ووضع العجينة في الصينية ويتم بعد ذلك فردها باطراف الاصابع بحيث يتم تغطية كافة قاعدة الصينية، وتغطية البيتزا بقطعة من النايلون وتركها في مكان دافئ حتي يزداد حجمها ثم الضغط بأطراف الاصابع وتوزيع الزعتر والزيت وتثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن وتجهيز الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٠ دقيقة للحصول علي مخبوز البيتزا ويتم تقديمها بالجبنة المبثوره وصلصة البابريكو.



يتم الان عمل البيتزا بالجبن في المنزل بطريقة سهلة إليكم المقادير والطريقة.

(مقادير عمل البيتزا بالجبن)

عدد ٢ بصل وتقطيعهما قطع صغيرة. ١٥٠ جرام من جبنة موزاتريلا. ١٠٠ جرام من الزيتون الأسود . ١٠٠ جرام من الجبنة الرومي. رشة زعتر. ١٠٠ جرام من الجبنة الكبري. صوص البيتزا معلقتين كبيرتين.

نضع صوص البيتزا ثم نشوك العجينة بالشوكة ليتم فتح ثقوب صغيرة في العجينة ثم نضع البصل والزيتون.

ثم نشوك العجينة بالشوكة ليتم فتح ثقوب صغيرة في العجينة ثم نضع البصل والزيتون. يتم توزيع انواع الجبنة علي العجينة مع رشة زعتر.

توضع عجينة البيتزا في نار الفرن ١٨٠درجة مئوية حتي تنضج من ٢٠ الي ٣٠ دقيقة لتصبح بيتزا.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل البيتزا في البيت سهلة وطعمها لذيذ جدا في دقائق معدودة.