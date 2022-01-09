لتبييض الاكواع بوصفه منزلية كالسحر وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم سريعة المفعول جربيها

لتبييض الاكواع بوصفه منزلية كالسحر وتفتيح المناطق الداكنة من الوصفات الأكثر بحثًا وشهرة بين النساء وبعضهن البعض هي خلطة الكركم لتبييض الأكواع والركبة والمناطق السمراء في الجسم بشكل عام، فأحيانًا تلجأ الفتيات إلى كريمات الأساس والكونسيلر لإخفاء العيوب والاسمرار في الجسم حيث أنه يسبب حرج شديد لهم أثناء ارتداء الملابس القصيرة في المنزل أمام أزواجهن أو صديقاتهن ولكن هذه المنتجات تزول بالمياه كما أن لها أضرار خطيرة على الجلد والبشرة وقد تتسبب في بعض الأمراض لأنها تحتوي على بعض المواد الكيميائية الضارة.

طريقة عمل وتحضير خلطة الكركم لتبييض الاكواع

مكونات الخلطة:-

ملعقتان صغيرتان من مكون الكركم.

بعض من كريم الفازلين الطبي.

قومي بمزج مكون الكركم الأصفر مع كمية كريم الفازلين الطبي الموجودة وقلبيهم جيدًا حتى يتجانس الخليط ويصبح وكأنه خليط واحد متجانس.

اشطفي المنطقة التي تريدين التخلص من الاسمرار فيها بالماء الدافئ جيدًا قبل وضع الخليط عليها.

فيها بالماء الدافئ جيدًا قبل وضع الخليط عليها. ثم ابدئي في فرد الخليط عليها ودهنه كما تقومي بدهن المرهم واتركيه على الجلد لمدة ثلاثين دقيقة ثم اشطفيها مرة أخرى بالماء البارد.

كرري الوصفة يوميًا حتى تحصلي على تبييض أفضل وفعالية كبيرة.

خطوات التحضير:-طريقة لتبييض الاكواع والمناطق الداكنه بالشوفان الجاف

مقادير الوصفة:-

1\4 كوب كبير من الشوفان الجاف.

إثنين ملعقة صغيرة من الجلسرين الطبي.

معقتان صغيرتان من عصير الليمون الطازج.

ضعي كل من الشوفان والليمون والجلسرين معًا في وعاء واحد وقلبيهم حتى يتجانسوا تمامًا.

وابدئي في دهنه على منطقة الكوع أو الركبة أو المناطق الحساسة وافرديه برفق.

اتركيه على المنطقة حتى يجف لمدة نصف ساعة كاملة واشطفي المنطقة بالماء البارد ثم رطبيها وجففيها.

ينصبح بالتكرار لهذه العملية يوميًا ويفضل أن تكون ليلًا قبل النوم حتى لا تتأثر بأشعة الشمس الضارة.

يعمل الكركم على الحد من إفراز الجسم للهرمون الذي يساعد في الاسمرار وهو هرمون الميلانين.

يساعد في تقشير الجلد الميت والزائد من على البشر والجسم.

مفيد لأصحاب البشرة الدهنية حيث أنه يقلل من إفراز الزيوت والدهون على البشرة.

مضاد قوي للأكسدة يقاوم الالتهابات التي تصيب الجلد والبشرة ويحميها منه.

خطوات العمل:-أهم فوائد الكركم للجلد