حصرياً معنا تعرفي طريقة عمل الإندومي في المنزل

يعتبر الإندومي من الوجبات المنتشرة والسريعة التي يقبل عليها الكثير من الناس ويحبها الكبار والصغار لأنه وجبة سهلة التحضير وطعمها لذيذ ورائع ويوفر الإندومي الوقت والجهد حيث يمكن إعداده في خمس دقائق ويحب الناس شرائها من الخارج لأنها وجبة غير مكلفة ويمكن الحصول عليها بسهولة و يبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيره لأطفالهم تابعوا معنا هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير الإندومي في المنزل بأطعمة وطرق مختلفة بدلا من شرائها من الخارج.

مكرونة اسباجيتي.

كمون.

بابريكا.

مكعب مرقة الدجاج.

فلفل أسود.

ملح.

ملعقة زيت.

نحضر وعاء ونضعه على النار ونقوم بوضع المياه وننتظر حتى تغلي وبعدها نضع المكرونة الإسباجيتي.

نضع معها مرقة الدجاج وننتظر حتى تنضج المكرونة.

بعد نضج المكرونة نقوم بوضع الكمون والبابريكا والفلفل الأسود والملح.

نترك في الوعاء مع المكرونة قليل من الماء حتى تتكون شوربة للإندومي.

نقوم بوضع ملعقة الزيت وبعدها تصبح وجبة الإندومي جاهزة ويفضل تقديمها ساخنة ويمكن تقديمها بدون أطباق جانبية للأطفال، وبالهنا والشفا.

كيس من الآندومي الجاهز

قطع من الدجاج

مكعب من مرقة الدجاج

قطع من الفلفل الرومي صغيرة

بابريكا

فلفل أسود

كمون

ملعقة زبدة

نحضر طاسة ونضع بها ملعقة الزبدة وقطع الدجاج ونقوم بقليبهم جيدا.

ثم نقوم بوضع البابريكا والفلفل الأسود والكمون.

ننتظر حتى تنضج قطع الدجاج وبعد ذلك نقوم بوضع كوب من الماء وننتظر حتى تغلي.

بعد ذلك نقوم بوضع الأندومي في المياه المغلية مع باقي المكونات.

بعد أن يتفكك الاندومي وينضج جيدا، نقوم بوضعه في طبق التقديم ويفضل أن يقدم ساخن.

عبوة اندومي شعيرية جاهزة

ربع كوب من الجبنة الشيدر

ربع كوب من الجبنة الموزاريلا

ملح

نقوم بتسخين الفرن على 180° على نار متوسطة ونسلق الاندومي في ماء مغلي لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نقوم برفع الاندومي من النار ونصفيه جيدا من الماء، في صينية مناسبة مدهونة بالزيت نضع الاندومي ونضيف ملح وبعض توابل الاندومي حسب الرغبة ونقلب جيدا.

نضيف أنواع الجبن ونقلب مرة أخرى وندخلها في الفرن لمدة خمس دقائق حتى تذوب الجبنة.

نخرج الصينية من الفرن ونقدمها ساخنة.

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