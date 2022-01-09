مش هتشتري الجاهزة تاني..اعملي السمنة البلدي المرملة الفلاحي في البيت بطريقة ناجحة واحلى من الجاهزة

نقدم لكم اليوم طريقة عمل السمنة البلدي في المنزل حيث أن طريقة عملها في المنزل أقل تكاليف من شرائها جاهزة حيث أن أسعارها في الفترة الحالية مبالغ فيها وليس بمقدور الجميع شرائها بالكميات التي يحتاجونها في حياتهم بشكل مستمر فكانت عملية تحضيرها في المنزل أكثر ملائمة لجميع الفئات المجتمعية، وللسمنة البلدي أهمية كبيرة حيث أنه يمكنك عمل العديد من الوصفات والفطائر والمعجنات بواسطتها ويمكنك عمل وصفات أخرى بها ولكن الإكثار منها ليس مفيد تمامًا.

طريقة عمل السمنة البلدي في المنزل

مقادير الطريقة:-

كمية وفيرة من زيت القلي (أو أي زيت طعام).

كوب كبير من القشطة البلدي.

ضعي كل من زيت الطعام والقشطة البلدي معًا داخل الخلاط الكهربائي وافتحيه بقوة واخفقي المكونات لمدة تصل إلى حوالي الربع ساعة.

ضعي الخليط المخفوق بواسطة الخلاط الكهربائي داخل وعاء معين وضعيه على نار هادئة حتى تصبح القشطة بالزيت سمنة بلدي أصيلة.

اتركي السمنة المتكونة حتى تصل إلى الغليان وتختفي أي رغوة متكونة على وجهها وقبيها جيدًا حتى تصبح صفراء اللون لا تحتوي على أي قطرات ماء أو أي سوائل.

ارفعي الوعاء بالسمن البلدي من على النار واتركيها في ركن في الغرفة حتى تبرد وتهدأ.

ضعي الخليط داخل برطمانات صغيرة مغلقة وضعيها داخل الثلاجة حتى تبرد وتجمد قليلًا ثم ابدئي في تحضير ألذ الوصفات بأجمل سمنة بلدي.

تعمل السمنة البلدي على إمداد الجسم بالنشاط والحيوية ويمتص الجسم دهونها بشكل سريع.

تقوي الأعصاب وتقي الجسم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والرعاش.

تعيد للبشرة نضارتها وحيويتها كما انه يعمل على توريد البشرة وتجديد خلايا الجلد الميتة والتالفة.

تعزز قدرة المرأة والرجل الجنسية أثناء العلاقة الحميمية.

تقوي خلايا الدماغ البشري وتقوي الذاكرة.

تهدئ الأعصاب وتقلل من التوتر والقلق والانفعال.

تقلل من نسبة الدهون الثلاثية الزائدة في الجسم وتزيد من نسبة الكوليسترول التي يحتاجها الجسم.

مفيدة جدًا لأمراض مرضى السكري حيث أنها غنية بعنصر الماغنيسيوم الذي يقوي أعصاب الجسم.

تحد من الإصابة بمشاكل المفاصل والالتهابات.

خطوات العمل:-أهم فوائد السمن البلدي