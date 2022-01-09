في 10 دقائق فقط بدون تخمير أسهل طريقة لعمل المصابيب السعودية في البيت خطوة بخطوة

أسهل طريقة لعمل المصابيب السعودية ، تعتبر المصابيب من الأكلات السعودية المشهورة المميزة وتعد هذه الأكلة من الأكلات التي لها قيمة غذائية كبيرة وفوائد كثيرة، ولقد أطلق عليها اسم المصابيب لأنه يتم صبها في الصاج وترجع فوائد المصابيب لأنها تحتوي على الدقيق الأسمر الذي يحتوي على ألياف غذائية مفيدة للجسم ولا يتسبب في إبطاء عملية امتصاص السكر والكوليسترول، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية تحضير المصابيب السعودية.

أسهل طريقة لعمل المصابيب السعودية

يمكن تجهيز المصابيب السعودية بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

كوب من الدقيق الأسمر.

كوب من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق سكر بودرة.

ثلاث ملاعق زيت نباتي.

بيضتان.

ثلاث أكواب ماء دافئ.

ست ملاعق من اللبن البودرة.

ملعقتين من الخميرة.

رشة ملح.

رشة فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

سكر ناعم للتزيين.

مكونات عمل مصابيب السعودية

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر ونشغل الخلاط حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض ويذوب السكر.

بعد ذلك نقوم بوضع اللبن البودرة ورشة الملح والبيكنج بودر ونشغل الخلاط الكهربائي مرة أخرى حتى تختلط كل المكونات بشكل جيد.

نقوم بوضع الماء الدافئ والخميرة والسكر في إناء صغير ونتركها حتى تتفاعل الخميرة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق الأسمر والأبيض إلى الخليط ونخلطهم جيداً حتى يتكون لدينا عجينة سائلة.

وبعدها نقوم بوضع الخميرة إلى باقي المكونات ونترك العجينة لكي ترتاح.

في طاسة على النار نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الزيت ونوزعها جيداً ونتركها حتى تسخن، ثم نأخذ مقدار من العجينة ونضعه في الطاسة حتى يتكون فقاقيع على الوجه ثم يتم قلب العجينة على الجهة الأخرى حتى تنضج تماماً وتصبح باللون الذهبي الفاتح.

تكرر الخطوة السابقة حتى يتم الانتهاء من الكمية بالكامل.

بعد إخراج العجينة من المقلاة نقوم برشها بالسكر الناعم أو حبة البركة.

وبعدها تقدم المصابيب مع المكسرات والقشطة أو العسل حسب الرغبة.

طريقة تحضير المصابيب السعودية

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية تحضير المصابيب السعودية في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وبمكونات موجودة في كل منزل، يمكن اتباع هذه الطريقة و تحضير المصابيب السعودية لعائلتك.