تخلصى من الوزن الزائد بالجسم بخلطة جبارة فى وقت قياسى وتساعد على حرق الدهون بالجسم

خلطة الثوم والزنجبيل للتنحيف من الخلطات الرائعة التي يمكنك اتباعها وتنفيذها للتخلص من الوزن الزائد ومشاكل السمنة المفرطة، حيث أن الأشخاص أصحاب الوزن الزائد يلجأون إلى اتباع الحميات الغذائية الشديدة وتمارين رياضية قد تتسبب في إرهاق الجسم، ويساعد الزنجبيل في إمداد الجسم بالفوائد الصحية المتعددة كما أنه يساعد في حرق الدهون الزائدة والتخلص من ترهلات البطن ويجعل الجسم مشدودًا ومثاليًا ولا داعي للذهاب إلى الجيم للحصول على جسم مثالي ورشيق.

طريقة تحضير خلطة الثوم والزنجبيل للتنحيف والتخلص من الوزن الزائد

مكونات الخلطة :-

ليمون كبيرة بقشرها.

أربع فصوص من الثوم.

ملعقة زنجبيل مطحون.

2 كوب كبير من الماء الفاتر.

قومي بغلي المكونات على درجة حرارة هادئة لمدة ربع ساعة.

صفي المكونات من البذور والحبوب وضعيها في كوب كبير واشربيها قبل تناول وجبة الإفطار على الريق.

استمري على هذه الوصفة لمدة 7 أيام متتالية واحصلي على وزن مثالي وخالي من الترهلات والدهون.

احرصي على تناول وجبة الإفطار في ساعات مبكرة من الصباح وخاصة بعد ساعة واحدة فقط من الاستيقاظ.

وحيث أن هذه الطريقة تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم والتخلص من نسبة الكوليسترول الزائد.

يجب على وجبة إفطارك أن تحتوي على بيض – مكسرات – شوفان – فاصوليا – الخضروات والفاكهة ويجب الابتعاد كل البعد عن بدء يومك بالسكر والمعجنات الغنية بالزبدة والسمن البلدي.

الحد من التوتر والضغط النفسي يساعد في التخلص من الكرش والترهلات الموجودة في البطن.

وحيث أن وقت إجهادك لعقلك وذهنك يتم إفراز الهرمون الذي يزيد من نسبة الدهون في البطن وهو هرمون الكورتيزول .

النوم الكافي لساعات معينة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات مفيد جدًا لنا جميعًا ولكن مفيد أكثر بشكل خاص لأصحاب الوزن الزائد.

وحيث أنه يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويخلصك من الدهون الزائدة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والدهون بشكل منتظم ومعتدل يعمل على تخسيس الوزن حيث أن الإفراط في تناول هذه المواد يزيد من الوزن ومن احتمالية الإصابة بالسمنة المفرطة.

طريقة وخطوات التحضير:-أهم النصائح المفيدة للتخلص من الوزن الزائد