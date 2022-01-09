هاتى ملعقة ملح وتعالى أقولك على وصفة جبارة لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون أي الألم ومش هيرجع مرة تانى

وصفة جبارة لإزالة شعر الوجه والجسم، مشكلة شعر الجسم من أكثر الأمور التي تعاني منها المرأة على مدار عمرها وخاصة إذا كانت تعاني من زيادة ظهور الشعر والتخلص من ظهوره نهائيًا يحتاج إلى تكلفة كبيرة ولذلك نقدم لكم طريقة إزالة شعر الجسم باستخدام الملح من خلال وصفات آمنة وغير مكلفة تابعونا.

بالملح وصفة جبارة لإزالة شعر الوجه والجسم

يوجد العديد من الطرق الخاصة بازالة شعر الجسم بالملح ومنها:

الطريقة الأولى لإزالة شعر الجسم بالملح

تعتبر وصفة الملح من أكثر الوصفات الفعاله في إزالة شعر الجسم كله والوجه بدون أي الآلم

ثلاث ملاعق من ملح الطعام الخشن.

ربع كوب من ماء الورد.

مقدار ملعقتين من صابونة زيت الزيتون ويتم بشرها.

مكونات وصفة الملح في إزالة الشعر

في طبق صغير نضع فيه ملح الطعام مضافًا ماء الورد.

نقوم بالتقليب كي يذوب الملح قليلًا مع الماء.

نضع الصابون المجروش على الخليط ونستمر في التقليب.

نقوم بوضع الخليط على البشرة وأماكن ظهور الشعر مع التدليك بحركات دائرية.

نترك الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق ثم يُغسل بالماء.

نقوم بتجفيف الجسم للتخلص من الماء وتكرر الوصفة مرتين خلال الأسبوع للتخلص من الشعر.

طريقة تحضير وصفة الملح في إزاله الشعر

الطريقة الثانية لإزالة شعر الجسم بالملح

سوف نقدم لكم وصفة أخري لإزالة الشعر بالملح من الجسم كله

ربع كوب من الملح.

ربع كوب من الحليب.

خمس ملاعق من الكركم.

المكونات المستخدمة في وصفة الملح لأزالة الشعر

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه الملح ونضيف الحليب.

نقلب المزيج ثم نقوم بإضافة الكركم ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام الكريم.

نقوم بتوزيع المزيج على الجسم مع التدليك جيدًا.

يُترك المزيج على الجسم لمدة خمسة عشر دقيقة ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر.

يجفف الجسم من الماء وإذا ظل آثار للكركم نتخلص منها باستخدام قطنة عليها مزيل مكياج ونقوم بمسحه.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع حتى لا يلتهب الجلد من الملح و نلاحظ اختفاء ظهور الشعر.

طريق تحضير وصفة الملح في إزالة الشعر