بيضة واحدة بس تخلي شعرك زي الحرير...وصفة البيض لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن نتيجة روعه من أول استخدام

وصفة البيض لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن، يوجد عدد كبير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء الذين يعانون من الشعر الخشن ويبحثون عن وسائل وطرق كثيرة من أجل حل هذه المشكلة والتخلص منها، حيث هناك الكثير من المنتجات التي تساهم في تنعيم الشعر وفرده ولكن تكون مكلفة بالنسبة للبعض بالإضافة إلى أن هناك بعض الطرق التي تنعم الشعر ولكن تسبب تلف الشعر وتدميره مع مرور الوقت، ولذلك من الأفضل استخدام وصفات طبيعية لتنعيم الشعر.

وصفة البيض لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتنعيم الشعر الخشن وفرده ومنها:

حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويساهم في فرد الشعر وتنعيمه.

ويتم استخدامه عن طريق خفق البيضة مع ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من المايونيز وخلطهم جيداً ويتم تطبيق المزيج على الشعر .

وتركها لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الشعر باستخدام الماء البارد.

البيض لفرد وتنعيم الشعر

حيث أنه يساهم في المحافظة على درجة حموضة الشعر وذلك يقلل من تجاعيد الشعر ويجعل الشعر يظهر بشكل أفضل ويكون لامع وصحي.

ويجعل الشعر يظهر بشكل أفضل ويكون لامع وصحي. ويتم استخدام خل التفاح للشعر عن طريق وضع كمية مناسبة من الماء مع خل التفاح وخلطهم جيداً.

ثم يتم وضع المزيج على الشعر وتركه لعدة دقائق ثم يتم غسل الشعر بعد ذلك بالماء البارد والشامبو.

خل التفاح لتنعيم وفرد الشعر

يساهم الأفوكادو بشكل كبير في علاج الكثير من المشاكل التي يعاني منها الشعر ومنها علاج الشعر الخشن وفرده ، ويتم استخدام الأفوكادو لتنعيم الشعر عن طريق هرس حبة من الأفوكادو ووضع عليها ملعقتين من الزبادي و مزجهما بشكل جيد، ثم بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة على الأقل وبعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

، ويتم استخدام الأفوكادو لتنعيم الشعر عن طريق هرس حبة من الأفوكادو ووضع عليها ملعقتين من الزبادي و مزجهما بشكل جيد، ثم بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة على الأقل وبعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

يساهم المايونيز في علاج الشعر الجاف والتالف حيث أنه يساعد في فرد الشعر وتنعيمه.

ويتم استخدام المايونيز للشعر عن طريق تطبيق كمية من المايونيز على الشعر وفروة الرأس ثم يتم تدليك الشعر باستخدام المايونيز حيث أن المايونيز به نسبة عالية من الدهون التي تفيد الشعر.

ثم يتم تغطية الشعر وتركه لمدة 60 دقيقة على الأقل وبعدها يتم غسل الشعر باستخدام الماء الفاتر.

الأفوكادو لفرد الشعرالمايونيز لتنعيم الشعر