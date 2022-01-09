بملعقة نشا واحدة هتعملى أحلي خلطة قرنبيط مقرمش بدون ما يشرب زيت نهائي طعمه تحفه

أحلي خلطة قرنبيط مقرمش بدون ما يشرب زيت، يعتبر القرنبيط المقرمش من الأكلات اللذيذة التي يفضل تناولها عدد كبير من الأشخاص، حيث أن القرنبيط من الخضروات المفيدة والتي تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والصحة، كما أن هناك طرق مختلفة كثيرة لتحضير القرنبيط ولكن لا تستطيع كل ربات البيوت تحضير القرنبيط المقرمش والتي تدوم قرمشته لفترة طويلة، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية عمل القرنبيط المقرمش.

أحلي خلطة قرنبيط مقرمش بدون ما يشرب زيت

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية تحضير القرنبيط المقرمش بطريقة بسيطة وسهلة وهي:

ثمرة متوسطة الحجم من القرنبيط.

ملعقة من السكر.

ماء مغلي.

وماء مثلج.

ملعقة كبيرة من الكمون الحصى.

وملعقة ملح.

½ كوب لبن.

ثلاث بيضات.

فلفل أسود وملح.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من البقدونس والشبت والكزبرة مفرومين.

وكوب من الماء الدافئ.

ملعقة خل صغيرة.

وملعقة كركم.

ملعقة كمون.

مكونات عمل القرنبيط المقرمش

نقوم بإحضار ثمرة من القرنبيط ونقوم بتقطيعها وغسلها جيداً، ثم يتم وضع إناء به ماء على النار وتركه حتى يغلى ثم نقوم بإضافة ملعقة من الكمون إليه والسكر والملح ونقوم بإضافة زهور القرنبيط إليه حتى يسلق.

بعد سلق القرنبيط نقوم بإخراجه من الماء ونضعه في الماء المثلج لإيقاف تسويته.

في إناء نقوم بإضافة البيض واللبن ونخفقهم جيداً ونضيف إليهم النشا والدقيق مع الاستمرار في الخفق، ثم نقوم بإضافة الملح والبيكنج بودر والبهارات التي ذكرناها ونقوم بوضع الخضرة الشبت والبقدونس والكزبرة والخل ونقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها البعض حتى يكون الخليط متجانس.

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش