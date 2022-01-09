أسرار تحضير سلطة الطحينة البيضاء بأسهل المكونات والطرق

تعد الطحينة البيضاء من مكملات الأكل؛ حيث يحب بعض الناس تناولها مع بعض أنواع الأطعمة؛ لما لها من مذاق جميل ورائع، ومن ضمن هذه المأكولات ساندويتشات الشاورما وجميع أنواع المشويات وغيرها من الأكلات الأخرى، وتقدمها كل المطاعم لزبائنها حتى مطاعم الفول والطعمية الكبرى، وذلك لزيادة الطلب عليها وإقبال الناس عليها؛ لأنها تعطى مذاق رائع بجانب الأكل، وتحرص معظم الأمهات على إعداد الطحينة البيضاء فى المنزل لتقديمها لأهلها مع الطعام الذي تعده ، ولذلك سوف نقدم لكم كيفية عمل الطحينة البيضاء فى المنزل بكل سهولة وبمكونات سهلة وطريقة تحضير في منتهى السهولة بطريقة مضمونة جدًا

كوب ونصف طحينة سائلة

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب ماء بارد ( حسب الكثافة التي تريدها)

فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون ( فلفل حار)

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

نحضر إناء ونقوم بتقليب عصير الليمون والطحينة به

نقوم بإضافة الكمون والفلفل الأحمر والثوم والفلفل الأسود والملح وزيت الزيتون ثم نقوم بخلط جميع المكونات ومزجهم جيدًا ببعضهم البعض

نقوم بإضافة الماء تدريجيا حسب الحاجة ويمكن أن تزيد الكمية ربع الكوب أو تقل وذلك حسب الكثافة التي تفضلها

نصف كوب طحينة بيضاء

نصف كوب لبن رائب

ربع كوب ماء

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

نحضر إناء ونقوم بوضع كل المكونات به

نقلب المكونات جيدًا حتى نحصل على قوام ناعم

250 جرام من الطحينة

2 كوب جبنة كريمية

عصير ثمرة من الليمون

3 ملاعق صغيرة خل

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة شطة

مقدار ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

ماء ( حسب الحاجة)

نحضر إناء ونضع به الطحينة ونضيف لها الخل والثوم و الجبنة الكريمية

نقوم بالتقليب جيدًا ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نصل للقوام المطلوب

ثم نضيف عصير الليمون وكل التوابل ونخلطهم جيدًا

الطحينة البيضاء بالجبنة الكريمي أصبحت جاهزة للتقديم

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