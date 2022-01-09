اصنعي بنفسك كريم الليمون والنشا وتمتعي ببشرة أكثر نضارة وبدون تجاعيد نهائياً

كريم الليمون والنشا من كريمات العناية بالبشرة الطبيعية التي تعمل على تنظيف البشرة وإزالة الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة بشكل رائع، كما يمنح البشرة النضارة والحيوية والنعومة في أسرع وقت، وهو من الكريمات الرائعة التي تفضلها أغلب السيدات، لأنه يحتوي على قوة الليمون الجبارة التي تساعد على تبييض البشرة بشكل مدهش وتزيل الاسمرار وغمقان الوجه نهائياً، ويعمل على إزالة التجاعيد من البشرة من أول استعمال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الليمون والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الليمون والنشا

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ربع كوب من ماء الورد.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقتين من السكر.

ربع كوب من الماء.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل دائم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات السائلة، ثم نضيف السكر ونقلب حتى يذوب السكر تماماً. نضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب حتى نحصل على خليط فاتح اللون ومتجانس القوام. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه النشا ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام كريمي رائع وثقيل، ثم نضع الخليط في علبة فارغة ونغلقها جيدًا، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك. بعد ذلك نقوم بتنظيف الوجه جيدًا بالماء الدافئ، ثم نضع طبقة رقيقة من الكريم على الوجه وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم بالكامل. قومي بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين النتائج بنفسك. يفضل استخدام الكريم على البشرة مرة واحدة قبل قبل النوم حتى تحصلي على أفضل النتائج.

فوائد كريم الليمون والنشا للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-