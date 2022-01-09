فكرة جهنمية… تنظيف الممبار بمكون سحري في مطبخك هيشيل ريحة الزفارة نهائيا وهيخلية زى القشطة

فكرة جهنمية… تنظيف الممبار بمكون سحري في مطبخك هيشيل ريحة الزفارة نهائيا من أكثر المهام المنزلية التي لا تفضلها الأمهات وربات البيوت ولكنه شر لا بد منه حيث أن الممبار من ألذ الأكلات التي ننتظرها بشغف وخاصة في الفترة بين عيد الأضحى المبارك حيث يكون هناك الكثير من الذبائح ويعد الممبار من الأكلات التي يمكنك تقديمها في العزومات الهامة والمناسبات لأن الجميع يحبه ويمكنك تنظيف الممبار بأكثر من طريقة ولكن يجب التأكد من التخلص من كل السموم المتراكمة على الممبار قبل التنظيف والتي قد تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.

تنظيف الممبار بمكون سحري في مطبخك

المكونات اللازمة في عملية التنظيف

بيكربونات صوديوم (محلول).

كمية من الماء.

الخل الأبيض.

ليمون.

ملح الطعام.

أول خطوة يجب تجهيز وعاء كبير ومناسب ويجب أن يكون عميق قليلًا حتى لا تتناثر منه أي قطرات ماء على الأرض.

نقوم بوضع كمية من الماء داخل الوعاء تكفي لتغطية الممبار بأكمله.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخل الأبيض وملح الطعام وبيكربونا الصوديوم إلى الممبار داخل الوعاء.

ثم نترك الممبار داخل الماء في الوعاء مع المكونات التي أضفناها إليه لمدة حوالي 30 دقيقة حتى تنغمس بداخل جزيئات الممبار.

باستخدام أي نوع من السكاكين الحادة قومي بكشط أي دهون موجودة على الممبار من الخارج حتى تنجح عملية التنظيف.

ضعي كمية قليلة من عصير الليمون على الممبار بعض تنظيفه من الدهون.

ثم اتركيها عليه لعدة دقائق ثم قومي بشطف الممبار بالماء النقي وبذلك يكون جاهزًا للحشو.

يعد الممبار غني بفيتامين ب 12 والذي يعمل على الحفاظ على نضارة وصحة البشرة ويقوي الجهاز المناعي كما أنه يقي من أمراض الأنيميا.

يعمل على خفض نسبة الدهون في الجسم وبذلك يساعد في تقليل الوزن الزائد ويحافظ على صحة القلب بنسبة كبيرة.

غني بعنصر الفسفور الذي يقوي العظام والأسنان ويحرق الكثير من الدهون التي تتب في زيادة الحجم، وهو أفضل خاصة بالنسبة للمرأة الحامل والمرضعة على صحة أطفالها وصحتها.

يحتوي على عنصر الزنك الذي يمثل دور هام جدًا في الحفاظ على مناعة جسم الإنسان.

خطوات التنظيفأهم الفوائد الصحية لتناول الممبار