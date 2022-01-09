بدون تعب.. فكرة عبقرية لتنظيف البط وازالة الريش الصغير نهائي وكمان هقولك ازاى تشيلى ريحة الزفارة نهائيا

بدون تعب.. فكرة عبقرية لتنظيف البط وازالة الريش الصغير تعد طريقة تنظيف البط واحدة من المهام المنزلية التي لا تحب أن تفعلها الأمهات وربات البيوت ولكنها تمثل أهمية كبيرة للتخلص من السموم والأوبئة التي قد تتراكم في ريش البط فأحيانًا يلجأن إلى محلات الدواجن وإرسال الفراخ والبط والأطعمة التي يريدن تنظيفها للحصول عليها جاهزة بمقابل مادي ولكن أحيانًا قد لا تجدين الوقت الكافي لإرسال واستقبال البط والفراخ نظيف، وسنوضح إليكم اليوم طريقة مميزة لتنظيف البط في المنزل في وقت قصير تمامًا.

طريقة تنظيف البط في المنزل

نقدم لكم أفضل طريقة لتنظيف البط في المنزل وهذه الطريقة تنطبق على الحمام والدجاج أيضًا وتتمثل الخطوات فيما يلي:-

ابدئي بغسل الطيور التي تريدين تنظيفها وهي البط بالماء الدافئ أولًا ثم بعد ذلك قومي بفركه بالماء البارد بواسطة فرشاة تنظيف خشنة حتى تتمكن من إزالة ريش البط.

يجب ارتداء قفازات أثناء التنظيف للحفاظ على يديك من أي ضرر قد تلحقه عملية التنظيف (وقت الحاجة).

قومي بدعك البط بالليمون وملح الطعام حيث أنهما أكثر مكونان يمكنهم التخلص من رائحة الزفارة والتنظيف ثم قومي بشطفها وتنظيفها من أي مواد بالماء البارد.

بعد ذلك قومي بتغطية البط بالدقيق الأبيض للتخلص التام من الزفارة والحصول على بط بدون أي رائحة.

أما بالنسبة للتنظيف من الداخل أضيفي الخل الأبيض وقطرات من الليمون للتخلص من الدم الداخلي أو الزفارة.

في النهاية افركي البطة بالدقيق والملح واتركيهم عليها لمدة خمس دقائق قبل شطفها بالماء البارد أو الفاتر للبدء في طهيها.

اغسلي البطة المراد تنظيفها جيدًا بالماء الفاتر واحرصي على تخلل الماء إلى جميع أجزاء ونواحي البطة والزغب.

عملية تنظيف البط وهو رطب غير جاف يسهل عملية التنظيف.

بعد ذلك ضعي الردة الخشنة على البطة وافركيها جيدًا وستلاحظين أن الزغب بدأ يتساقط بسهولة بدون أي عناء منك.

ويمكنك أيضًا تنظيف البط باستخدام بيكربونات الصوديوم والدقيق وهذه من أكثر الطرق للتنظيف ضمانًا بعد تركها لمدة 30 دقيقة عليها تجدي أن الريش أصبح يتساقط وحده وبسهولة تامة.

تنظيف البط من الزغب بواسطة الردة الناشفة