هاتى 1/2 كيلو كبدة شرائح وهقولك على طريقةعمل الكبدة الحجازية بالطريقة السعودية خطوة بخطوة

طريقة عمل الكبدة الحجازية بالطريقة السعودية ، تعتبر الكبدة من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، حيث أن الكبدة من الأكلات المفيدة والمغذية للجسم والتي تفيد في علاج الأشخاص الذين يعانون من الأنيميا لأنها مصدر غني بالحديد، وهناك الكثير من الوصفات التي يمكن عن طريقها تحضير الكبدة وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية تجهيز الكبدة السعودية بطريقة بسيطة.

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية تجهيز الكبدة السعودية بطريقة مميزة وشهية وكذلك في وقتٍ قصير لأن الكبدة من الأكلات السريعة ولا تحتاج لوقت كثير وهي:

ملعقتين من السمن.

سبع حبات من الفلفل الحار.

ربع كيلو من كبدة الغنم.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقتين من البصل المفروم.

ملعقة ملح.

وملعقة من الثوم المفروم.

ملعقة كزبرة خضراء.

فلفل رومي.

مكونات عمل الكبدة السعودية

في إناء نضع السمن ونضع الإناء على النار من يسخن تماماً، ثم يتم إضافة البصل ونقوم بتقليبه حتى يذبل ويصبح باللون الأصفر.

نقوم بعد ذلك بوضع الكبدة والثوم وتقليب المكونات جيداً.

بعد ذلك يتم إضافة الملح والفلفل الأسود ونتركها المزيج على النار لمدة 15 دقيقة على الأقل.

نقوم بعد ذلك بإضافة الفلفل الرومي والفلفل الحار ومزج الفلفل مع باقي المكونات.

بعد ذلك يتم وضع الكبدة داخل أطباق التقديم وبذلك تكون جاهزة.

طريقة تحضير الكبدة السعوديةطريقة عمل الكبدة الحجازية

سوف نقدم لكم طريقة اخرياخري لعمل الكبدة الحجازية

فلفل حار.

كبدة شرائح.

ملعقة ملح.

بصل جوانح.

½ ملعقة كمون.

طماطم مكعبات.

ملعقة بقدونس مفروم.

مكونات عمل الكبدة الحجازية

في إناء على النار نضع البصل ونقوم بتشويحُه وبعدها نضع الكبدة عليه ونقلبهم سوياً.

نقوم بإضافة الطماطم والفلفل الحار والملح والبهارات و نمزج المكونات مع بعضها البعض على نار عالية.

نترك الكبدة على النار مع باقي المكونات لمدة عشر دقائق فقط لكي لا تكون صلبة.

بعد ذلك يتم سكب الكبدة في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

يمكن تقديم خبز وسلطة خضراء بجانب الكبدة.

طريقة تحضيرعمل الكبدة الحجازية

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم طريقة عمل الكبدة بالطريقة السعودية وكذلك الكبدة الحجازية السعودية، يمكن اتباع إحدى هذه الطرق وتقديم وجبة شهية ومميزة بطعم مختلف عن الكبدة العادية لعائلتك.