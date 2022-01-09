حلوى هشه لشرب الشاي والقهوة هتقومي تحضريها من سهولتها وطعمها خرافة

نقدم لكم اليوم طريقة عمل حلوى هشه لشرب الشاي والقهوة وسوف تستمتعون بمذاقها الممتازة حلوى سريعة جدًا وبسيطة ومكونات سهلة والطريقة بسيطة جدًا، حيث يحب الكثير من الأشخاص تناول الحلويات أو المعجنات الخفيفة مع كوب من الشاي أو القهوة لذلك بناء على العديد من طلباتكم نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل حلوى لشرب الشاي بمكونات متوفرة ومذاقها خفيف جدًا وهش من الداخل مش هتبطلي تعمليها من حلاوتها وسوف تعتمديها دومًا بجانب كوب الشاي أوي القهوة في الصباح أو المساء أو بين الوجبات حيث إنها تنفع في كل الأوقات.

2 كوب من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

حبة واحدة من البيض.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من السمن أو الزيت أو الزبدة.

رشة بسيطة من الملح.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

نصف كوب من السمسم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نحضر وعاء مناسب وعيق. ثم نضع به السكر البوردة والسمنة. بعد ذلك نخلطهم مع بعض باستخدام المضرب اليدوي العادي. بعد التأكد من الاختلاط نقوم بإضافة حبة من البيض والفانيليا ورشة الملح. ثم نعاود الخلط مرة أخرى حتى تتداخل المكونات. نضيف الحليب البود والحليب السائل وملعقة من البيكنج بودر. يتم الضرب جيدًا حتى الامتزاج ثم نضيف السمسم المحمص. نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج. ثم نلم بأيدينا العجينة حتى يختفي الدقيق تمامًا. بعد ذلك نحضر صينية فرن ونقوم بتشكيل البسكويت على شكل دائري ثم نقوم بالضغط عليه. نقوم بعمل تجويف في منتصف كل شكل. ثم نرص البسكويت في الصينة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط. يجب أن نقوم قد أشعلنا الفرن قبل إدخال الصينية بحوالي 5 دقائق. بعد أن تنضج حلوى الشاي نقوم بإخراجها من الفرن. ثم نزين التجويف بالمربى أو الشوكولاته السائلة أو النوتيلا. نقوم برص البسكويت الهش الدايب في طبق التقديم ونقدمه مع كوب من القهوة أو الشاي وصحتين وعافية.

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نصيحة هامة لعمل حلوى هشه لشرب الشاي

يجب عدم عجن العجينة كثيرًا حتى لا تصبح بها عرق فقط نضع الدقيق ونقوم بلم الدقيق مع المكونات حتى يختفي وليس العجن من أجل نجاح البسكويت كما يمكن التخلي عن الحليب البودرة إذا لم يتوفر.

كما يمكن الاستغناء تمامًا عن مرحلة التزين ولكن هنا لا تقومي بعمل حفرة أو تجويف في المنتصف فقط شكلي على شكل كورة واضغطي برفق، وإذا كنت تريدي أن تحصلي على شكل مميز استخدمي الشوكة لعمل خطوط رفيعة في العجينة ولكن برفق شديد سوف تعطي منظرًا جميلاً جدًا ولا تحتاج إلى أن تزينيها بالمربى أو الشوكولاته وهنا لكي حرية الاختيار في التزين أو لا.