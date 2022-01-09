طريقة عمل الكبسة باللحمة بوصفات مختلفة سهلة وسريعة خطوة بخطوة

نقدم لكل سيدة اليوم من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة عمل الكبسة باللحمة. حيث تعد الكبسة باللحمة من اشهي الاكلات الرئيسة والاساسية التي يفضل الكثير تناولها في العديد من أيام الأسبوع. ولذلك سوف نعرض لكل سيدة وصفات رائعة ومميزة لعمل الكبسة باللحمة فهي من اشهي الاكلات التي يمكنك تحضيرها لأسرتك أو في المناسبات والعزومات العائلية.

طريقة عمل الكبسة باللحمة

طريقة عمل الكبسة باللحمة واحدة من الوصفات السعودية التي تحمل الأصل السعودي ولكنها أصبحت من اشهر الاكلات في الكثير من الدول العربية. فهناك الكثير من السيدات في العديد من الدول يبحثون يوميا عن طريقة عمل الكبسة باللحمة مثل مصر وبعض الدول الأخرى. فهي وجبة رائعة بالفعل وذات طعم جميل جداً ولذيذ. كما انها سهلة التحضير ولا تحتاج الي متطلبات كثيرة ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة المقادير والمكونات المطلوبة وخطوات التحضير في البيت بطريقة سهله وبسيطة.

كوبان من أرز البسمتي المغسول في المادة لمدة ربع ساعة (400 جرام).

1 كيلو من اللحم المقطع الي مكعبات صغيرة.

ثلاث أكواب من الماء.

حبة واحدة من الطماطم المقشرة والمقطعة الي قطع صغيرة.

1 حبة من البصل المفروم الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

خمس فصوص من الثوم المهروس.

1 ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة.

حبة واحدة من الليمون الأسود المجفف.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

احضري وعاء عميق وضعي بها زيت ثم نقوم بوضعها علي النار علي نار متوسطة ونضع بها البصل ونقوم بتقليبه حتي يذوب.

نقوم بعد ذلك بإضافة الثوم المهروس ونقلب المكونات لمدة دقيقة ثم نضيف اليهم الطماطم ونستمر في التقليب.

الان نقوم بإضافة اللهم الي المكونات ونستمر في تقليب قطع اللحم حتي يتغير لونها وتبداً في النضوج.

بعد ذلك نقوم بإضافة البهارات والفلفل الأسود ونقلبهم جميعا معا جيداً.

قومي بإضافة الماء الان والليمون الأسود المجفف والملح حسب الرغبة واتركي المكونات حتي تغلي تماما.

قومي بإضافة الأرز الان وقومي بتغطية القدر واتركية لمدة ما بين ساعة الي ساعة وعشر دقائق حتي ينضج الأرز واللحم تماما.

ضعي الكبسة في طبق التقديم وأصبحت جاهزة للتناول بالهنا والشفاء.

مكونات عمل الكبسة باللحمةخطوات عمل وتحضير الكبسة باللحمة