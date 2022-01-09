طريقة عمل كيكة البرنقال الاسفنجية والهشة فى المنزل بخطوات بسيطة مع الطعم الرائع واللذيذ

تعتبر كيكة البرتقال الهشة من اشهى انواع الكيك وتتميز بالطعم الرائع والمذاق اللذيذ. وعتبر سهلة التحضير والتجهيز وبمكونات بسيطة فى البيت ويعشق الكثير كيكة البرتقال الاسفنجية والتى يمكن تناولها بجانب الشاي. وتحتوي كيكة البرتقال على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والضرورية. ويمكن اعداد كيكة البرتقال فى المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة. وسوف نوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة و الاسفنجية.

يجب اتباع الخطوات والمكونات والمقادير اللازمة لعمل الكيكة .

كذلك اتباع نصائح عمل الكيكة فى نهاية المقال حتى يتم الحصول على كيكة لذيذة وشهية اسفنجية وهشة

طريقة عمل كيكة البرتقال الاسفنجية فى المنزل

مكونات كيكة البرتقال

مقدارثلاث اكواب من الدقيق المنخول.

مع أربع حبات من البيض.

ثم نصف كوب من الزبدة.

كذلك كوب ونصف من السكر الناعم.

ايضا كوب من عصير البرتقال.

مع قشر برتقالة.

ثم ثلاث ملاعق من البيكنج بودر.

ايضا كوب من الحليب السائل.

ملعقة من الفانيليا.

رشة من الملح.

فى وعاء كبير يتم خفق البيض والفانيليا وقشر البرتقال جيدا.

ثم اضافة السكر والزبدة وعصير البرتقال مع استمرار عملية الخفق.

خلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ثم اضافتهم الى خليط البيض والسكر .

يتم خلط وخفق المكونات معا حتى نحصل على عجينة متجانسة شبة سائلة او كريمى.

بعد ذلك نحضر صينية الفرن ونسكب الخليط فى الصينية بعد دهنها بقليل من الزيت والزبدة.

ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية ثم نضع صينية العجينة فى الفرن.

بعد ذلك تترك صينية الكيكة من عشرين دقيقة إلى ثلاثين دقيقة حتى تنضج ويتحول لونها الى اللون الذهبى.

نخرج الكيكة من الفرن وتقطع حسب الرغبة وتترك حتى تبرد ثم تقدم.

طريقة التحضير وعمل كيكة البرتقال

عدم فتح الفرن على الكيكة أثناء التسوية حتى لا تهبط.

.بعد نضج الكيكة وتحول لونها الى اللون الذهبى يتم إطفاء نار الفرن ويفتح الباب وتترك الكيكة خمس دقائق فى الفرن ثم إخراجها.

تعتبر عملية خفق المكونات جيدا هامة للحصول على كيكة هشة واسفنجية.

يمكن رش بعض جوز الهند على قطع الكيكة للحصول على مذاق رائع.

ملاحظات هامة فى عمل الكيكة