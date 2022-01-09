أخيراً جبتلكم السر الحقيق لعمل كحك العيد الدايب أحلي وصفة كحك ممكن تعمليها في حياتك

السر الحقيق لعمل كحك العيد الدايب ، يعتبر الكحك من الحلويات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الأعياد وبشكل خاص في عيد الفطر المبارك، حيث أنه يعتبر وجبة الإفطار في أيام العيد المباركة، ويقوم الكثير من الأشخاص بشراء الكحك من المحلات والمتاجر بأسعار عالية، ولكن يمكن توفير هذه الأموال وتحضيره في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة بدلاً من تكلفة شراءه من الخارج.

السر الحقيق لعمل كحك العيد الدايب

يمكن من خلال اتباع هذه الطريقة وتحضير هذه المكونات من أجل تجهيز كحك ناعم ودايب:

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من السكر.

¼ كوب سمسم.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

½ كوب من اللبن.

ملعقة من رائحة الكحك.

½ كيلو سمنة.

سكر بودرة للتزيين.

مكونات تحضير كحك العيد الناعم

في إناء نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر والسمسم والسكر.

في إناء آخر نقوم بتسخين السمنة ثم نقوم بإضافتها إلى الدقيق عندما تصبح دافئة ونقلبها بشكل جيد حتى تبرد تماماً.

نقوم بعد ذلك ببس الدقيق وإدخال السمن به باستخدام اليد حتى تمتزج السمنة بالدقيق كله.

نقوم بإضافة رائحة الكحك و اللبن على الدقيق ونعجنها جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة لا تلتصق باليد.

و اللبن على الدقيق ونعجنها جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة لا تلتصق باليد. نترك العجينة حتى ترتاح لمدة عشر دقائق ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل العجين إلى كور صغيرة الحجم.

يتم إضافة الحشوة داخل الكور ثم نقشها بالشكل المفضل إليكِ، يمكن إضافة الملبن إلى الكحك أو إضافة قطع من المكسرات المختلفة، ويمكن إضافة العجوة أيضاً فذلك يعود لرغبتك في الحشوة.

نقوم بوضع الكحك بعد تشكيله في صينية للفرن وتركه لمدة لا تقل عن ساعة حتى يرتفع.

نقوم بإدخال صينية الكحك الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج وحتى يصل إلى اللون الذهبي.

الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج وحتى يصل إلى اللون الذهبي. بعد تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم يتم إخراج الكحك من الصينية.

يتم رش السكر البودرة على سطح الكحك ويتم تقديمه.

ويتم تقديمه. وبذلك يكون الكعك جاهز للتقديم.

طريقة تحضير كحك العيد الناعم

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم مقال عن طريقة عمل كحك العيد الدايب الناعم في البيت بكل سهولة، يمكن اتباع الطريقة وتنفيذ خطواتها للحصول على ألذ كحك يمكن أن تقدميه لعائلتك.