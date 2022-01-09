طريقة عمل فطائر البيتزا الهشة في المقلاة أسرع وجبة اقتصادية

فطائر البيتزا الهشة ، من أجمل أنواع الأطعمة المحبوبة لدى الكثير والكبار، ويفضلون تناولها بكثرة ويرغبون في شرائها من المطاعم، فهي تتمتع بشكلها الجميل ومذاقها الرائع عند أضاف بعض النكهات والمقبلات عليها، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع حتى الفتيات الصغار القيام باعداها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر البيتزا الهشة في المقلاة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة بكل سهولة.

مكونات فطائر البيتزا الهشة

تحتوي الفطائر على بعض المكونات سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:-

كيلو دقيق. ٢ كوب من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. رشه صغيرة من الملح. ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة. ربع كيلو من الزيتون خالي النواة. كوب من الصلصة. ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. طبق كبير من شرائح الفلفل الرومي الألوان. طبق كبير من الجبنة الموزريلا. نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البيتزا الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق، والخميرة، والملح، والحليب البودرة، والزيت ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن جيداً بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.

ندهن وجه العجينة بالزيت ونغطيها بقطعة قماش نظيفة ونترك تختمر جيداً لمدة ساعة كاملة.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم مثل حبة الليمون ونتركها حتى ترتاح.

طريقة حشو فطائر البيتزا الهشة

سوف نتعرف على طريقة حشو الفطائر بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-