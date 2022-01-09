في 10 دقائق وفي حله واحدة هتعملى أطعم كبسة بالدجاج من المطبخ السعودي مفيش أطعم ولا ألذ من كدة

أطعم كبسة بالدجاج من المطبخ السعودي، تشتهر السعودية بالعديد من الأكلات المميزة والشهية والتي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص بسبب طعمها اللذيذ والشهي، وتعد الكبسة من الأكلات المشهورة في السعودية بكافة أنواعها سواء كانت كبسة اللحم أو الدجاج، كما أنها الكبسة السعودية تعد أكلة مشهورة داخل السعودية وخارجها فهناك الكثير من الدول الأخرى التي تعد الكبسة السعودية في مطبخها، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية عمل كبسة الدجاج السعودية.

أطعم كبسة بالدجاج من المطبخ السعودي

يمكن تقديم الكبسة السعودية باللحم أو الدجاج في العزائم والمناسبات الكبيرة، ويمكن تحضيرها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ثلاثة أكواب ونصف من الأرز البسمتي.

حبتان من البصل المفروم.

كيلو من الدجاج القطع.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ست حبات طماطم مفرومة.

ملعقة ملح.

وملعقة صغيرة كركم.

ملعقة كبيرة صلصة الصويا.

ورقتان من اللورى.

ثلاثة أكواب ونصف من الماء الدافئ.

ثلاث حبات هيل.

ملعقة شطة صغيرة.

ملعقة كاري صغيرة.

مكونات عمل كبسة بالدجاج

في حلة على النار نضيف الزيت ونتركه حتى يسخن تماماً، ثم نضع عليها البصل ونقوم بتقليبه جيداً حتى يذبل.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع الطماطم ونقلبهم سوياً حتى يصبح المزيج متماسكاً، وبعدها نضيف إليهم الملح وصلصة الصويا والهيل وورق اللوري والكركم والكاري والشطة وجميع البهارات ونقلبهم جيداً.

نقوم بعد ذلك بوضع قطع الدجاج بعد أن يتم غسله جيداً بالماء والملح والدقيق والليمون والخل ونقلبهم جيداً حتى يكون الدجاج نصف ناضج وعندها نقوم بإضافة الأرز والماء الدافئ حتى يغطي الأرز ثم يتم تغطية الإناء وتركه على نار عالية حتى يتشرب الأرز الماء.

بعد ذلك يتم تهدي النار وترك الكبسة على النار حتى ينضج تماماً.

بعد ذلك يتم سكب مكونات الحلة في صينية كبيرة أو في طبق للتقديم وعندها تكون جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير كبسة بالدجاج

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية عمل كبسة الدجاج على الطريقة السعودية، يمكن تطبيق هذه الطريقة لعائلتك وتقديم ألذ كبسة دجاج لهم، ويمكنك تحضيرها في العزائم والمناسبات الكبيرة المختلفة إلى جانب بعض الأكلات الأخرى وسوف تكون لذيذة وشهية.