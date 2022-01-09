طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة جبارة وطعم رائع وشهي

في فصل الشتاء يعتبر محشي الكرنب من الأطباق الرئيسية على الغداء ويمكن عمل محشي فلفل وورق عنب بجانبه أو باذنجان ويقدم مع فراخ محمرة وشوربة ساخنة للشعور بالدفء، ويتميز الكرنب باحتواءة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية والتي تقوم بمحاربة الجذور الحرة وتمنع الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل محشي الكرنب فتابعونا.

طريقة عمل محشي الكرنب

المكونات:

كرنبة متوسطة الحجم.

ماء.

أرز.

2 حبة كبيرة من البصل المفروم.

10 فصوص ثوم مهروس.

لتر عصير طماطم.

3 ملاعق من الصلصة.

نصف كوب من البقدونس.

نصف كوب كزبرة خضراء.

نصف كوب شبت.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ربع كوب زيت.

كمون.

طريقة التحضير:

يجب أن نقوم باختيار كرنبة متوسطة في الحجم واحرصي على اختيار الكرنبة التي يخرج منها صوت أثناء الخبط عليها. بعد ذلك نضعها على سطح صلب وننزع الجزء الصلب الذي يوجد في الأعلى ثم نفرغ قليلا من الداخل ويمكن سلقها كما هي أو عن طريق تقطيعها. ولكن الطريقة الأفضل هي إحضار وعاء كبير مملوء بالماء ونضيف إليه ملعقة من الملح والكمون ونتركه على النار حتى الغليان. بعد ذلك نضع الكرنبة ونتركها ثم نزيل أوراق الكرنب عندما تصبح لينة ونضعها في مصفاة للتخلص من الماء الزائد التي يوجد بداخلها. نكرر نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية ثم نقطع الجذور العريضة وتلف على شكل رول وتقطع باستخدام السكين إلى أجزاء متساوية. والآن نقوم بعمل الحشوة نحضر وعاء على النار ونضيف إليه الزيت مع البصل المقطع ونقلب حتى يذبل ثم يضاف الثوم. مع صلصة الطماطم ونشوح المكونات حتى تخرج رائحة الثوم ونضع بعدها ملعقة من الشبت والبقدونس والكزبرة ونقلب مرة أخرى. يضاف عصير الطماطم ونترك المكونات حتى تتسبك ثم ترفع من النار ويضاف الأرز المغسول مع الشبت والبقدونس والكزبرة. وأيضا البهارات والملح والفلفل الأسود ونقلب جيدا حتى تكون الحشوة متجانسة نفرد أوراق الكرنب على سطح صلب أو راحة اليد. نضع كمية مناسبة من الحشوة وتلف على شكل رول ثم ترص في الوعاء الذي يوجد في قاعه بصل شرائح وطماطم شرائح. نستمر على نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية ثم يغمر بالماء ويرفع حتى ينضج ويقدم وهو ساخن وبالهنا والشفا.

في البداية يجب أن نقوم بسلق أوراق الكرنب في الماء لمدة دقيقتين فقط حتى لا تصبح الأوراق طرية جدا ويكون من السهل تقطيعها.

بعد حشو الكرنب بالخلطة يرص جيدا في الوعاء واحرصي على عدم زيادة نسبة الشوربة فمن الأفضل أن تكون أقل علقة من أخر سطر من المحشي.

الكرنب يوجد به نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والتي تقوم بمحاربة الجذور الحرة وتمنع الإصابة بالسرطان وبعض الأمراض الأخري. يساعد على تقوية المناعة ولذلك ينصح الأطباء بتناول الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بتناول شوربة الكرنب يوميا خاصة في فصل الشتاء. يعزز من صحة الجهاز الهضمي لوجود كمية كبيرة من الألياف الغذائية بداخله وبالتالي يسهل من حركة الأمعاء ويمنع الإصابة بالإمساك.

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