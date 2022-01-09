أفضل خلطة لعمل القرنبيط المقرمش بدون ما يشرب زيت نهائي

يعد القرنبيط المقلى من اكثر الاكلات السريعة التي يحبها الأطفال والرجال والسيدات فهي من الوجبات الرائعة التي يمكنك تحضيرها في وقت قصير جداً. كما ان القرنبيط لا يحتاج منك الي الكثير من المتطلبات والمكونات ويمكنك الحصول علي أفضل طريقة عمل القرنبيط المقلى المقرمش بدون زيت نهائيًا. وهو ما سوف نقدمه لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني.

أفضل خلطة لعمل القرنبيط المقرمش

طريقة عمل القرنبيط المقلى واحدة من الوصفات والوجبات المصرية الشائعة التي يحبها الكثير. وسوف نوفر لكم الطريقة الأفضل والصحية لتحضير القرنبيط بطريقة ووصفة رائعة ومن مميزات القرنبيط انه ملئ بالألياف مما يجعلك تشعر بالشبع لساعات طويلة. ومن أهم الأمور التي تبحث عنها كل سيدة هو عمل القرنبيط بدون ما يشرب زيت نهائيًا لكي تتمكن من الاستمتاع بطعمة الرائع بدون ان يحتوي علي زيت تماما.

ثمرة كاملة من القرنبيط.

1 كوب من الخضرة المشكلة مثل البقدونس والكزبرة والشبت.

2 ملعقة من الفلفل الأخضر المفروم.

ربع كوب من الجزر المفروم.

2 ملعقة من الثوم المهروس الناعم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة من الكركم والبابريكا.

1 ونص كوب من الدقيق.

4 حبات من البيض.

ملح حسب الرغبة.

زيت نباتي للقلي.

2 ملعقة من عصير الليمون.

نقوم أولا بإحضار اناء ونضع به ماء غزير ونضعه علي النار لكي يغلي ونقوم بسلق القرنبيط.

نضع في الماء ملعقتين من الملح وملعقة واحدة من الكمون.

نترك الماء حتي تبداً في الغلبان وفي هذا الوقت نقوم بتقطيع القرنبيط وغسلة جيداً.

نقوم بوضع قطع القرنبيط في الماء ونتركه حتي يسلق القرنبيط جيداً.

نقوم برفع القرنبيط من علي النار بعد أن يسلق ونضعه جانبا.

نحضر وعاء اخر ونضع به كل من الملح والفلفل الأسود ونخفق حبات البيض ونضع الخضرة المشكلة والثوم المهروس والجزر المفروم وعصير الليمون والكركم والبابريكا والفلفل الأخضر المفروم.

ثم نضع أيضا نصف كوب من الماء ونقلب كافة هذه المكونات مع بعضها جيداً ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الدقيق ونستمر في التقليب ثم نضع باقي الدقيق ونستمر في التقليب.

استمري في خلط وتقليب المكونات حتي تحصلين علي قوام ثقيل ويتماسك في قطع القرنبيط دون ان يسقط منها.

نقوم بوضع قطع القرنبيط في الخليط لمدة لا تقل عن ساعة ونقوم بوضعه في الثلاجة حتي يتبل.

نحضر المقلاة ونضع بها زيت غزير للقلي علي نار متوسطة حتي يسخن الزيت.

نضع قطع القرنبيط في المقلاة ونتركة حتي يصبح لونة ذهبي وينضج تماما وأصبح جاهز للتناول.

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