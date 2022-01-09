صباغة الشيب العنيد بخلطة مجربة تقوي وتصبغ الشعر الأبيض من أول استعمال

خلطة لصبغ الشيب مع بداية ظهوره تصبح السيدات والفتيات في حالة بعدم الثقة في النفس ويتحول الشعور بالإحراج هو الإحساس الدائم مع استمرار ظهور الشعر الأبيض حتي يغزو الشعر ، ومن هنا يلجأ البعض في معرفة افضل الخلطات الطبيعية التي تصبغ شيب الشعر ولدلك اليوم نود أن نقدم لكل زوارنا الكرام مجموعة من الوصفات لصبغ الشيب العنيد الذي يعد من أكثر المشاكل الصعب حلها.

صبغة طبيعية للشيب مجربة

نتطرق لأكثر من طريقة لصبغ الشيب عن طريق خلطات طبيعية تعمل على أخفاء لون الشعر الأبيض ، من بينهم وصفة القهوة الخام التي تعتبر أفضل صبغة لشيب الشعر، فقط عليكي غلى كمية من مسحوق القهوة في كوبان من الماء ثم تترك على جانب حتي تبرد، وتوضع على الشعر مع التدليك لدقيقة، ويفضل تغطية الشعر بكيس بلاستيك، حتي مرور ثلاث ساعات يشطف الشعر بالماء البارد، تكرر الوصفة مرة منكل أسبوع من أجل الحفاظ على اللون.

مع استخدام الحناء التي تعد أقوي صبغة طبيعية للشيب باللون البني ستحصلين على نتيجة مبهرة من الاستعمال الأول لها، كما تتميز بكونها لا تحتاج للكثير من الخطوات بعكس الوصفات الأخري فقط عليكي دمج كمية من الحناء مع كوبان من الماء الساخن حتي يصبح لديكي عجينة لينة للاستخدام، ثم تطبق على الشعر وتغطي بمنشفة، وتترك حتي مرور اربع ساعات وبعدها يشطف الشعر بالماء والشامبو، عليكي بالمواظبة على الوصفة مرة كل أسبوع.

صباغة الشيب العنيد طبيعيا

من أكثر ما يتم استخدامه في الخلطات الطبيعية لتغطية الشيب ثم التخلص منه تدريجيا واسترجاع لون الشعر الأبيض مع فترة من الوقت هي وصفة الكاري وزيت الزيتون فتلعب أوراق الكاري على عودة الشعر الطبيعي مجددا من خلال تحميص كمية من أوراق الكاري مع ربع كوب من زيت الزيتون ثم يصفي مستخلص الزيت ويوزع به الشعر بالكامل مع التدليك حتي مرور ساعتين أو ثلاثة ساعات يغسل الشعر بالماء البارد، احرصي على اتباع الخلطة مرتين كل شهر لنتيجة مبهرة.