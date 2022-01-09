اصنعي بنفسك البسكويت بالمربى الشهي.. كافئي عائلتك بمكونات بسيطة وسريعة في التحضير

طريقة عمل البسكويت بالمربى الشهي في البيت، الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة عمل البسكويت بالمربى، وذلك لمذاقه المميز اللذيذ الذي يفضل تناوله كلا من الكبار والصغار، كما تود الأمهات في التعرف على كيفية تحضيره حتى تقوم بعمل أشهى أنواع الحلويات كوجبة مفيدة وصحية لأبنائها بدلا من شرائها من المحلات، ومن خلال موقعنا سنعرض لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة.

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من خلال بعض المكونات ستتمكني من صنع أشهى أنواع البسكويت اللذيذة التي يفضلها كلا من الكبار والصغار في وجبة الفطار مع كوب الشاي بالحليب، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض الناعم.

مقدار نصف كوب متوسط من السكر الناعم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقدار مناسب من الزبدة.

عدد بيضة واحدة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر بودرة بغرض تزيين البسكويت بعد التسوية.

مقدار مناسب من المربى للتزيين حسب النوع والطعم المفضل لأسرتك.

نقوم بوضع كلا من السكر الناعم والدقيق بالإضافة إلى البيكنج بودر والزبدة في الخلاط الكهربائي ثم نقوم بخلطهم بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة كلا من البيض مع الاستمرار في خلط المكونات داخل الخلاط حتى نحصل على عجينة متماسكة، بعد ذلك عليك بوضع هذه العجينة داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 90 دقيقة.