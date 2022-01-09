تبيض الجسم كلة بالنشا والليمون.. خلطة تفتيح البشرة 3 درجات من أول استعمال وتقشيرها بصورة طبيعية

تبيض الجسم كلة بالنشا والليمون، من المعروف أن تبييض الجسم وتفتيحه أمر مهم للغاية تلجا أليه السيدات وكذلك الفتيات المقبلون على الزفاف وذلك حتى تنعم بجسم كامل البياض في ليلة العمر لذلك استطعنا أيجاد لكم وصفة النشا والليمون وهي خاصة بتفتيح الجسم والعناية بالبشرة والجلد وسوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.

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يعتبر تفتيح الجسم وتقشيره من الأمور المهمة جدا لدى السيدات والفتيات لذلك سوف نتعرف على وصفة الليمون والنشا والتي تساعد في التفتيح بنسبة كبيرة والتخلص من الجلد الميت حيث يساعد الليمون على التفتيح لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة وهي مفيدة جدا للبشرة والجسم وتكون الوصفة كالتالي:

الوصفة الأولى من النشا والليمون:- نحضر ليمون ونقوم بغسلها جيدا ثم نقسمها إلى نصفين لنأخذ نصف الليمونة ونغمسها في النشا ونقوم بتدليك الجسم بها فذلك يعتبر مقشر طبيعي يعمل على تفتيح الجسم والتخلص من الجلد الميت.

الوصفة الثانية من النشا والليمون: نأخذ ثلاثة ملاعق من النشأ مع ثلاثة ملاعق وثلاثة ملاعق من الحليب الجاف وثلاثة ملاعق من الليمون وثلاثة ملاعق من زيت الزيتون ونقوم بتقليب المكونات الجافة جيدا النشا مع الحليب ثم نضع الزيت والليمون تدريجا نظل نقلبها حتى تتجانس ثم نأخذها ونضعها على الجسم لمدة نصف ساعة وندلك بها الجسم ثم نستخدم لوفه ونقوم بفرك الجسم بها ثم بعد ذلك نستحم ونضع المرطب الخاص بينا.