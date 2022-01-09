طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بكل سهولة في المنزل.. التتبيلة السرية للدقة ذات الرائحة الجميلة

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، من الأكلات التي يفضلها العديد من المواطنين بصورة كبيرة للغاية ويرغبون دائما في تناولها في الغذاء والعشاء أيضا حيث تعتبر من الأكلات الشعبية ذات شهرة عالية والتي يحبها الجميع والتي تعتبر من اسهل الوجبات السريعة للغاية التي يمكن لجميع النساء طبخها، إلى جانب ذلك فهي مفيدة بسرعة كبيرة للغاية حيث تعتبر من الأكلات الغنية بالحديد التي يعتبر مفيد للغاية لجميع أصحاب الأرض المناعة والانيميا أيضا كما يمكنكم طهيها بكل سهولة في المنزل كما يمكنكم تقديمها أيضا مع المكرونة أو الأرز أو العيش كما يحب الإشارة أنها من الوصفات التي لا تحتاج إلى مجهود كبير للغاية من أجل عملها تابعوا معانا طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل.

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يمكنكم تحضير الكبدة الاسكندراني بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات الآتية:

نصف كيلو كبدة.

بصل الكمية على حسب التفضيل والثوم مهروس.

عدد فلفل ألوان العدد على حسب تفضيل الكمية ويفضل ٣.

2 طماطم صغيرة

فلفل أسود ورشة جوز الطيب وشطة.