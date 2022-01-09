اصنعي الحلاوة الطحينية البيتي في دقائق.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة

الحلاوة الطحينية البيتي في دقائق، يحب الكثير من الأشخاص الحلاوة الطحينية ويقبلون عليها، ويتم تقديمها في وجبتي الإفطار أو العشاء، فهي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتعمل على تدفئة الجسم، فالطحينة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، إلا أنه يمكن تحضير الحلاوة في المنزل بواسطة الطحينية وبطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لكثير من الوقت، فنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل الحلاوة الطحينية.

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اصنعي بمكونات متوفرة لديكِ حلاوة طحينية وبالتأكيد سيحبها أفراد أسرتك كثيرًا، نقدم لكِ خطوة بخطوة:

المكونات:

½ 1 كأس من السمسم الأبيض غير المحمص.

1 كأس زيت نباتي.

1 كـأس دقيق.

1 كأس سكر ناعم.

½ 1 كأس لبن بودرة.

1 كأس مشكل مكسرات.

رشة ملح.