اصنعي الحلاوة الطحينية البيتي في دقائق.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة

الحلاوة الطحينية البيتي في دقائق، يحب الكثير من الأشخاص الحلاوة الطحينية ويقبلون عليها، ويتم تقديمها في وجبتي الإفطار أو العشاء، فهي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتعمل على تدفئة الجسم، فالطحينة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، إلا أنه يمكن تحضير الحلاوة في المنزل بواسطة الطحينية وبطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لكثير من الوقت، فنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل الحلاوة الطحينية.
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طريقة عمل الحلاوة الطحينية
اصنعي بمكونات متوفرة لديكِ حلاوة طحينية وبالتأكيد سيحبها أفراد أسرتك كثيرًا، نقدم لكِ خطوة بخطوة:
المكونات:
- ½ 1 كأس من السمسم الأبيض غير المحمص.
- 1 كأس زيت نباتي.
- 1 كـأس دقيق.
- 1 كأس سكر ناعم.
- ½ 1 كأس لبن بودرة.
- 1 كأس مشكل مكسرات.
- رشة ملح.
- لابد من استخدام الخلاط الكهربائي لتحضير الحلاوة الطحينية في المنزل حتى تحصلين على حلاوة بجودة عالية.
- قومي بتنقية السمسم الأبيض والتخلص من أي شوائب تكون موجودة معه.
- احضري مقلاة وارفعيها على نار هادئة وقومي بتحميص السمسم وتقليبه إلى أن يصبح لونه ذهبي.
- احضري الخلاط الكهربائي وقومي بوضع السمسم المحمص ثم ضيفي إليه الزيت والدقيق بالتدريج مع الخلط جيدًا حتى يصبح لديكِ قوام متماسك يشبه الطحينة البيضاء.
- ضيفي اللبن البودرة بعد ذلك والسكر البودرة ورشة الملح واخلطي جيدًا حتى تمتزج المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- احضري وعاء عميق وقومي بإخراج الخليط من الخلاط وعجنها جيدًا بملعقة خشبية.
- احضري العلب الخاصة بحفظ الحلاوة وضعي بها ورقة من الزبدة.
- ضعي مشكل المكسرات على ورق الزبدة ثم ضيفي الحلاوة الطحينية إلى العلبة مع الضغط عليها حتى تتساوى الحلاوة داخل العلبة.
- ضعي العلبة في الثلاجة لمدة 24 ساعة حتى تصبح الحلاوة متماسكة.
- قدميها في وجبة الإفطار لأولادك وبالهنا والشفا.
الوسوم
الحلاوة الطحينية البيتي في دقائق، يحب الكثير من الأشخاص الحلاوة الطحينية ويقبلون عليها، ويتم تقديمها في وجبتي الإفطار أو العشاء، فهي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتعمل على تدفئة الجسم، فالطحينة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، إلا أنه يمكن تحضير الحلاوة في المنزل بواسطة الطحينية وبطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لكثير من الوقت، فنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل الحلاوة الطحينية.
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طريقة عمل الحلاوة الطحينية
اصنعي بمكونات متوفرة لديكِ حلاوة طحينية وبالتأكيد سيحبها أفراد أسرتك كثيرًا، نقدم لكِ خطوة بخطوة:
المكونات:
- ½ 1 كأس من السمسم الأبيض غير المحمص.
- 1 كأس زيت نباتي.
- 1 كـأس دقيق.
- 1 كأس سكر ناعم.
- ½ 1 كأس لبن بودرة.
- 1 كأس مشكل مكسرات.
- رشة ملح.
- لابد من استخدام الخلاط الكهربائي لتحضير الحلاوة الطحينية في المنزل حتى تحصلين على حلاوة بجودة عالية.
- قومي بتنقية السمسم الأبيض والتخلص من أي شوائب تكون موجودة معه.
- احضري مقلاة وارفعيها على نار هادئة وقومي بتحميص السمسم وتقليبه إلى أن يصبح لونه ذهبي.
- احضري الخلاط الكهربائي وقومي بوضع السمسم المحمص ثم ضيفي إليه الزيت والدقيق بالتدريج مع الخلط جيدًا حتى يصبح لديكِ قوام متماسك يشبه الطحينة البيضاء.
- ضيفي اللبن البودرة بعد ذلك والسكر البودرة ورشة الملح واخلطي جيدًا حتى تمتزج المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- احضري وعاء عميق وقومي بإخراج الخليط من الخلاط وعجنها جيدًا بملعقة خشبية.
- احضري العلب الخاصة بحفظ الحلاوة وضعي بها ورقة من الزبدة.
- ضعي مشكل المكسرات على ورق الزبدة ثم ضيفي الحلاوة الطحينية إلى العلبة مع الضغط عليها حتى تتساوى الحلاوة داخل العلبة.
- ضعي العلبة في الثلاجة لمدة 24 ساعة حتى تصبح الحلاوة متماسكة.
- قدميها في وجبة الإفطار لأولادك وبالهنا والشفا.