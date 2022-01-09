طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالتفصيل مع المقادير الكاملة لأنجح بشاميل

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، يجب الإشارة في البداية أن المكرونة البشاميل تعتبر من الأكلات المفضلة لدي العديد من الصغار والكبار أيضا ويرغبون في تناولها بشكل دائم أيضا حيث تعتبر من الوجبات المفضلة بسبب طعمها اللذيذ والرائعة والشهي للغاية كما يجب الإشارة أن هذه الوصفة تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تحتاج إلى ساعات كثيرة من أجل عملها، كما تعتبر من الوصفات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم بصورة كبيرة للغاية ويمكنكم تناولها بمفردها دون وجود أي وصفات أخري بجانبها لأنها من الوصفات التي تشبع الجسم تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير المكرونة البشاميل بكل سهولة من خلال السطور القادمة.
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طريقة عمل المكرونة البشاميل
يمكنكم تحضير المكرونة البشاميل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية والتي تتكون من :
- مكرونة قلم، وتكون حوالى نصف كيلو جرام.
- وأن تحضر من اللحم المفروم ربع كيلو جرام.
- يجب أن يكون لديك نصف كوب من الدقيق، والذى يكون حوالى 5 ملاعق.
- ملعقة فلفل اسود.
- ملعقة ملح.
- زيت نباتي.
- بيضة واحدة.
- كوب من اللبن.
- بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة جدا، وتكون على شكل مربع.
- ملعقة من الزبدة.
- نصف كوب من عصير الطماطم.
- وأخيرا فلفل أخضر مقطع أيضا قطع صغيرة.
يمكنكم تحضير المكرونة البشاميل بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- أولا يجب عليكم وضع الماء في وعاء فارغ ثم يتم وضع الوعاء على النار حتى تغلي الماء ثم يجب اسقاط المكرونة في الوعاء.
- ثم يتم إحضار طاسة يتم فيها وضع الزيت على النار ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة ونقوم بالتقليب بصورة جيدة ثم نقوم بإضافة البصل والفلفل الأخضر ونضع القليل من الماء ثم نضع عصير الطماطم ثم نقوم بوضع الملح.
- لتحضير البشاميل نقوم بإحضار وعاء ونضعه على النار ثم نقوم بوضع الزبدة حتى تصبح قليلا ثم نقوم بوضع الدقيق ونقلب جيدا حتى يتغير اللون ثم نقوم بوضع كوب من اللبن وكوب من الماء وملعقة من الملح والفلفل الأسود ويتم التقليب جيدا حتى يصبح مزيج ثم نقوم بإطفاء النار.
- يتم إخراج المكرونة وينك تصفيتها جيدا .
- ثم نقوم بإحضار صينية مستطيلة ونضع المكرونة ثم طبقة من البشاميل ثم طبقة من اللحم على أن يتكرر حتى يتم تفريغ جميع المكونات ثم نقوم بوضع بيضة ثم نضع الصينية لي درجة حرارة متوسطة حتى تصبح ذات لون ذهبي وبالهنا والشفا.
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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، يجب الإشارة في البداية أن المكرونة البشاميل تعتبر من الأكلات المفضلة لدي العديد من الصغار والكبار أيضا ويرغبون في تناولها بشكل دائم أيضا حيث تعتبر من الوجبات المفضلة بسبب طعمها اللذيذ والرائعة والشهي للغاية كما يجب الإشارة أن هذه الوصفة تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تحتاج إلى ساعات كثيرة من أجل عملها، كما تعتبر من الوصفات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم بصورة كبيرة للغاية ويمكنكم تناولها بمفردها دون وجود أي وصفات أخري بجانبها لأنها من الوصفات التي تشبع الجسم تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير المكرونة البشاميل بكل سهولة من خلال السطور القادمة.
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طريقة عمل المكرونة البشاميل
يمكنكم تحضير المكرونة البشاميل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية والتي تتكون من :
- مكرونة قلم، وتكون حوالى نصف كيلو جرام.
- وأن تحضر من اللحم المفروم ربع كيلو جرام.
- يجب أن يكون لديك نصف كوب من الدقيق، والذى يكون حوالى 5 ملاعق.
- ملعقة فلفل اسود.
- ملعقة ملح.
- زيت نباتي.
- بيضة واحدة.
- كوب من اللبن.
- بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة جدا، وتكون على شكل مربع.
- ملعقة من الزبدة.
- نصف كوب من عصير الطماطم.
- وأخيرا فلفل أخضر مقطع أيضا قطع صغيرة.
يمكنكم تحضير المكرونة البشاميل بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- أولا يجب عليكم وضع الماء في وعاء فارغ ثم يتم وضع الوعاء على النار حتى تغلي الماء ثم يجب اسقاط المكرونة في الوعاء.
- ثم يتم إحضار طاسة يتم فيها وضع الزيت على النار ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة ونقوم بالتقليب بصورة جيدة ثم نقوم بإضافة البصل والفلفل الأخضر ونضع القليل من الماء ثم نضع عصير الطماطم ثم نقوم بوضع الملح.
- لتحضير البشاميل نقوم بإحضار وعاء ونضعه على النار ثم نقوم بوضع الزبدة حتى تصبح قليلا ثم نقوم بوضع الدقيق ونقلب جيدا حتى يتغير اللون ثم نقوم بوضع كوب من اللبن وكوب من الماء وملعقة من الملح والفلفل الأسود ويتم التقليب جيدا حتى يصبح مزيج ثم نقوم بإطفاء النار.
- يتم إخراج المكرونة وينك تصفيتها جيدا .
- ثم نقوم بإحضار صينية مستطيلة ونضع المكرونة ثم طبقة من البشاميل ثم طبقة من اللحم على أن يتكرر حتى يتم تفريغ جميع المكونات ثم نقوم بوضع بيضة ثم نضع الصينية لي درجة حرارة متوسطة حتى تصبح ذات لون ذهبي وبالهنا والشفا.