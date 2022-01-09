طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالتفصيل مع المقادير الكاملة لأنجح بشاميل

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، يجب الإشارة في البداية أن المكرونة البشاميل تعتبر من الأكلات المفضلة لدي العديد من الصغار والكبار أيضا ويرغبون في تناولها بشكل دائم أيضا حيث تعتبر من الوجبات المفضلة بسبب طعمها اللذيذ والرائعة والشهي للغاية كما يجب الإشارة أن هذه الوصفة تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تحتاج إلى ساعات كثيرة من أجل عملها، كما تعتبر من الوصفات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم بصورة كبيرة للغاية ويمكنكم تناولها بمفردها دون وجود أي وصفات أخري بجانبها لأنها من الوصفات التي تشبع الجسم تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير المكرونة البشاميل بكل سهولة من خلال السطور القادمة.

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يمكنكم تحضير المكرونة البشاميل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية والتي تتكون من :

مكرونة قلم، وتكون حوالى نصف كيلو جرام.

وأن تحضر من اللحم المفروم ربع كيلو جرام.

يجب أن يكون لديك نصف كوب من الدقيق، والذى يكون حوالى 5 ملاعق.

ملعقة فلفل اسود.

ملعقة ملح.

زيت نباتي.

بيضة واحدة.

كوب من اللبن.

بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة جدا، وتكون على شكل مربع.

ملعقة من الزبدة.

نصف كوب من عصير الطماطم.

وأخيرا فلفل أخضر مقطع أيضا قطع صغيرة.

يمكنكم تحضير المكرونة البشاميل بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: