طريقة عمل محشى الكرنب الملفوف بطريقة بسيطة مع خلطة المحشى السرية لجميع انواع المحاشى

يعتبر محشى الكرنب او الملفوف من اكثر الاكلات التي عليها إقبال كبير من مختلف الفئات. ويتميز محشى الكرنب سواء المحشى بالارز وخلطة المحشى او المحشى باللحم المفروم مع خلطة المحشى. من الاكلات المميزة واللذيذة والتى تقدم فى جميع المناسبات والعزائم. ويعتبر محشى الكرنب من الاكلات المنتشرة والسائدة على المائدة المصرية كما انها اصبحت منتشرة فى كثير من البلدان العربية. وسوف نذكر خطوات عمل محشى الكرنب بطريقة بسيطة فى المنزل فى الخطوات التالية.

طريقة عمل محشى الكرنب بخطوات سهلة

مكونات محشى الكرنب

حبة من الملفوف أو الكرنب متوسطة الحجم.

اربع اكواب من الارز.

حبتان من البصل المفروم.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

أربع حبات من الطماطم المفرومة.

خمس ملاعق من معجون الطماطم.

ربطة من البقدونس المفروم او المقطعة قطع ناعمة.

كذلك ربطة من الشيت.

نصف ربطة من الكزبرة الخضراء.

ثلاث مكعبات من مرق الدجاج.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الكمون.

ايضا ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة.

ربع كوب من السمن او الزيت.

رشة من القرفة.

ربع ملعقة زنجبيل.

شوربة لحم للتسقية.

طريقة التحضير وعمل محشى الكرنب

تقطيع أوراق الكرنب وفصلها عن الرأس. سلق ورق الكرنب فى وعاء به كمية مناسبة من الماء وبعض الملح والكمون ثلاث ارباع سلقة لاوراق الكرنب.

طريقة عمل خلطة المحشى

وضع وعاء بة الزيت او السمنة على نار متوسطة ثم نضع البصل والثوم المفرومين والتقليب حتى يصفر لونهما.

اضافة الطماطم ومعجون الطماطم والملح والفلفل الاسود والكمون والبهارات والقرفة والزنجبيل ومرق الدجاج والتقليب حتى يتسبك الخليط.

ثم اضافة البقدونس والشبت والكزبرة والتقليب بعض الوقت ثم اضافة الارز والتقليب حتى تتجانس المكونات ثم ترفع من على النار.

افراغ الخليط فى طبق كبير بعيدا عن الوعاء