تناول كوب واحد قبل النوم وستشعر بالنعاس فورا.. أفضل عشبة فعالة لعلاج الأرق وقلة النوم

أفضل عشبة فعالة لعلاج الأرق وقلة النوم، نجد انه يعاني كثير من الناس من الأرق الليلي وعدم النوم مما يسبب لهم التوتر والعصبية في اليوم التالي ولذلك نجد بعض الأفراد يتجهون إلى تناول العقاقير حتى يستطيعوا النوم ومنهم من يذهب إلى الطبيب ولكن استطعنا أن نجد لكم المشروب السخري الذي يساعد على النوم وسوف نتعرف على جميع التفاصيل من خلال هذا المقال.

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أن قلة النوم وحدوث الأرق أمر في قمة الإزعاج لا يجب الاستهتار به أو التهاون فيه فأن قلة النوم تؤثر على جميع تفاصيل حياتنا الشخصية لذلك سوف نوضح لكم المشروبات التي تساعد على النوم والتخلص من الأرق من خلال النقاط التالية:-

اللافندر أو أوراق اللافندر فهو من النباتات العطرية التي تساعد على النوم بطريقة مباشرة حيث أنه يمكن أن نصنع منه شمع ونشعله في الغرفة فان رائحته الفواحة تساعد على استرخاء العضلات والنوم أو وضع بعض نقاط زيت اللافندر على الوسادة فيساعد ذلك على النوم.

أعشاب البابونج أو شاي البابونج تساعد كثيرا في التخلص من الأرق والاستعداد في الدخول إلى النوم.