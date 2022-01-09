طريقة عمل أصابع البيتزا بدون دقيق أو خميرة بأبسط الطرق ومكونات في بيتك

بمكونات بسيطة تستطع أن تقوم الآن بعمل أصابع البيتزا حيث لا تحتاج لا دقيق أو بيض أو خميرة حتى، وهذا لأن وصفتنا لليوم من أبسط ما يمكنك أن تتعرف عليه، سنحرص على تعريفك بشكل مناسب على المكونات بالإضافة إلى طريقة الصنع المضبوطة حتى تتمكن من الحصول على أفضل وجبة سناكس قد تستطيع أن تقوم بتناولها، لذلك لنقوم الآن بالتعرف عليها بشكل تفصيلي حتى تتمكن من تنفيذها فور انتهائك من قراءة هذا المقال.

طريقة عمل أصابع البيتزا

من الجيد أن تقوم بالتقليل من المقرمشات الخارجية إذا كنت تريد مشاهدة فيلم أو متابعة مباراة، وهذا لأنها غير مفيدة بالمرة بل تأتي إليك بالكثير من المشاكل على المستوى القريب والبعيد، لذلك يمكنك أن تقوم بتحضير أصابع البيتزا لكي تقوم بتناولها في أي وقت تريد، وبما أنها مكونات منزلية صرف لن تأتي إليك المشاكل التي ستواجهه إذا تناولت الطعام من الخارج، وإليك الآن مكونات هذه الأكلة المميزة:

صلصلة بيتزا جاهزة أو صلصلة بيتزا منزلية الصنع (عصير طماطم مضاف إليه ثوم مع زبدة والقليل من الريحان والفلفل والملح حسب الرغبة).

خليط من الجبن (موتزريلا، شيدر أبيض، جبن رومي مصري) أو أي نوع آخر يوجد به مطه.

شرائح زيتون أسود أو أخضر حسب المتواجد.

مشكل لحوم مدخنة (مورتديلا، سوسيس، بيف مدخن) أو يمكنك وضع أي لحوم تريدها مثل دجاج بائت أو لحم مفروم حسب ما تريد ويمكنك الاستغناء عنها إذا أردت.

كيلو بطاطس مقطعة لأصابع.

المكوناتتعرف أيضًا على طريقة التحضير

إذا كانت لديك المكونات أو بدائل المكونات التي حرصنا على ذكرها في الأعلى فيمكنك الآن أن تقوم بتحضير طبق المقرمشات المميز الذي تريد، تعرف عليه الآن: