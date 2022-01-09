ازالة الشعر بالجوانتي الطبي اقسم بالله سحر بدون ألم ومن الجذور وداعا للوصفات

ازالة الشعر بالجوانتي الطبي من الوسائل الحديثة والمتطورة التي أثبتت نتائج رهيبة وفعالة في إزالة الشعر بدون ألم نهائي، حيث إن إزالة الشعر من الجسم من الأمور المزعجة والتي تشكل نوع من الهم الثقيل لدى الكثير من الأشخاص بسبب الآلام المبرحة التي تسببها الوسائل الأخرى مثل السويت والشمع على الرغم من إن تلك الوسائل تقوم بإزالة الشعر من الجذور إلا أنها تسبب آلام شديدة وحتى مع استخدام بنج موضعي يصبح هناك إحساس شديد بالألم، كما أن هناك الشفرات ولكن تسبب التهابات ويظهر الشعر مباشرةَ بعد أسبوع لأنها تقص الشعر ولا تعمل على إزالته من الجذور، اليوم أحضرنا لكم أسهل وأرخص طريقة ممكنة لإزالة الشعر بدون ألم ومن الجذور وهي الجوانتي الطبيعي.

طريقة ازالة الشعر بالجوانتي الطبي

الطريقة سهلة جدًا وبسيطة للغاية ووقت التنفيذ سريع والنتيجة مرضية ولكن يجب الالتزام جيدًا بما هو موضوع بالمقال للحصول على افضل النتائج.

جوانتي طبي من الصيدلية.

زيت جونسون أو زيت زيتون أو كريم مرطب للجسم.

نقوم أولاً بغسل المنطقة المراد إزالة الشعر منها بالماء الساخن قليلاً لفتح المسام. بعد ذلك نرتدي الجوانتي ونقوم بشد الشعر في نفس اتجاه نموه. سوف تلاحظين أن الشعر يطلع معك بكل سهولة جدًا. قد لا تشعرين بألم نهائيًا أو تشعرين بالقليل القليل منه. لكن كل من جرب تلك الطريقة لإزالة الشعر أكد أنه لا يوجد ألم عند عملية الإزالة. بعد الانتهاء من عملية الإزالة بشكل كامل اغسلي المنطقة جيدًا. ثم قومي بتجفيفها ووضع زيت زيتون أو زيت جونسون عليها.

انسي طلوع الشعر مرة أخرى إلا بعد شهرين بإذن الله. تلك الطريقة تناسب جدًا منطقة العانة وتحت الأبطين كما أنها مناسبة للوجه والشارب. كما يمكنك بعد عملية إزالة الشعر أن تقومي بدهن زيت السعد. ادهنيه لمدة 4 أيام بعد عملية الإزالة وانسي أي شعر يطلع تاني. تلك الطريقة آمنة جدًا على البشرة وغير مكلفة. تساعد في ظهور الشعر بعد فترات طويل. كما أن من مميزاتها أنها تزيل الشعر من الجذور لن تحتاجي إلى سويت أو شمع من جديد.

طريقة الاستخدامفوائد إزالة شعر الجسم بالجوانتي