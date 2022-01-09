طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة بدون فرن.. تجهيز العجينة بمكونات بسيطة وسريعة أيضا

طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة بدون فرن، تعد فطائر الطاسة السريعة أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها بكل سهولة، وذلك لأنها تتكون من مكونات متوفرة في كل منزل بالإضافة إلى كونها سريعة التحضير؛ فيمكنك تحضيرها لأسرتك بكل سهولة، كما أنها تتميز بأنها وجبة خفيفة ولذيذة المذاق، ومن الممكن حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة مثل الفراخ أو السجق أو البسطرمة أو مختلف الخضروات والجبن، ومن خلال هذه المقالة سنعرض لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة.

اصنعي الحلاوة الطحينية البيتي في دقائق.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة

اصنعي لأسرتك أسرع وأخف الوجبات اللذيذة التي يمكنهم تناولها سواء في الغداء أو العشاء أيضًا، وذلك لكونها وجبة تصنف صمن الوجبات الشهية الخفيفة بالإضافة إلى قيمتها الغذائية نظرا لمحتوياتها التي يتم تحضيرها بهم، ومن هذه المكونات ما يلي:

عدد 3 كوب من الدقيق الأبيض.

مقدار علبة من الزبادي البلدي الطازجة.

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

⅓ كوب من الزيت النباتي.

مقدار كوب متوسط من الماء الدافئ.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مع عدد 3 ملاعق صغيرة من اللبن.

رشة صغيرة من الملح.

مكونات الحشو

مقدار مناسب من الجبنة الرومي.

عبوة من الجبنة الفيتا.

مع عبوة من الجبن الكريمي.

فلفل ألوان.

حزمة طازجة من البقدونس.

نقوم أولا بتحضير إناء غويط نضع به الدقيق مع الخميرة والسكر واللبن البودرة والملح مع البيكنج بودر، ثم نقوم بعد ذلك بخلط هذه المكونات معا بشكل جيد حتى يتجانس الخليط مع بعض جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة كلا من الزيت النباتي ومقدار علبة الزبادي مع إضافة مقدار مناسب من الماء، ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة، ثم نقوم بترك هذه العجينة حتى تختمر لمدة لا تقل عن ساعة من الزمن.