عجينتى السحرية... العجينة السحرية لكل انواع المخبوزات حلو وحادق هشة وطرية مافيش بعد كدة سحرية

العجينة السحرية لكل انواع المخبوزات حلو وحادق، كثير منا يقومون بعمل العجائن ويحتفظون بها في الثلاجة لحين الحاجة إليه في أي وقت، فهي تصلح لجميع الأغراض ويسمونها العجينة سحرية لأنها تستعمل لكل أنواع المخبوزات، لذلك يمكن تخزينها بشكل صحيح وإخراجها وتصبح جاهزة لإعداد مخبوزات سريعة ومكونات تلك العجينة سهلة جدا ومتوفرة في كل منزل لذا تابعينا سيدتي لتتعرفي على ميفية تحضيرها بكل سهولة.العجينة السحرية لكل انواع المخبوزات حلو وحادق
لعمل عجينة سحرية خطوة بخطوة يمكن اتباع الخطوات والمكونات التاليةمكونات عمل العجينة السحرية
- 5 كوب من الدقيق الصالح المخبوزات.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقتين من الخميرة الفورية.
- حليب بودرة بما يعادل ربع كوب أو كوب من الزبادي بمقدار مائة جرام.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.
- نصف كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.
- ماء دافئ بما يعادل كوب ونصف او على حسب العجينة.
طريقة تحضير عمل العجينة السحرية
حتى نقوم بتحضير وعمل العجينة السحرية بكل سهولة لابد من اتباع الخطوات التالية:
- نخلط كوب واحد من الدقيق الموجود في المكونات المذكورة مع ملعقة من السكر في إناء عميق.
- ونضع عليه الحليب البودرة أو علبة الزبادي أيهما متاح والبيكنج بودر ويتم خلط هذه المكونات مع بعضهم.
- نحضر إناء آخر صغير ونضع به قليل من الماء الدافئ ونضع فيه السكر والخميرة الفورية ونقلب الجميع ويتم وضع هذا الخليط في مكان دافئ لكي تنشط الخميرة.
- بعد فترة مدة ساعة تقريبا نقوم بوضع مكونات الخميرة والسكر مع خليط الدقيق، مع التقليب حتى تتجانس جميع المكونات، ويترك مدة لاتقل عن ربع ساعة حتى تنسجم المكونات مع بعضها.
- إضافة باقى الدقيق على هذا الخليط ثم نضيف عليهم الزيت ويعجن الجميع حتى الحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة ولا تلتصق باليد.
- تترك العجينة لمدة من الوقت حتى تخمر، وسوف نرى أن العجين تزايد حجمه وأصبح جاهز، للإستخدام لأي شئ من المخبوزات مثل البيتزا أو الفطير وأي نوع من المخبوزات.
- ويمكن عمل منه أشكال عديدة فيمكن طهوة سادة ويصبح فطير سادة ولكن مع رش بعض السمسم على الوجه أو حشوة بالجبن المختلفة أو أي حسوة تفصلينها.
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العجينة السحرية لكل انواع المخبوزات حلو وحادق، كثير منا يقومون بعمل العجائن ويحتفظون بها في الثلاجة لحين الحاجة إليه في أي وقت، فهي تصلح لجميع الأغراض ويسمونها العجينة سحرية لأنها تستعمل لكل أنواع المخبوزات، لذلك يمكن تخزينها بشكل صحيح وإخراجها وتصبح جاهزة لإعداد مخبوزات سريعة ومكونات تلك العجينة سهلة جدا ومتوفرة في كل منزل لذا تابعينا سيدتي لتتعرفي على ميفية تحضيرها بكل سهولة.العجينة السحرية لكل انواع المخبوزات حلو وحادق
لعمل عجينة سحرية خطوة بخطوة يمكن اتباع الخطوات والمكونات التاليةمكونات عمل العجينة السحرية
- 5 كوب من الدقيق الصالح المخبوزات.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقتين من الخميرة الفورية.
- حليب بودرة بما يعادل ربع كوب أو كوب من الزبادي بمقدار مائة جرام.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.
- نصف كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.
- ماء دافئ بما يعادل كوب ونصف او على حسب العجينة.
طريقة تحضير عمل العجينة السحرية
حتى نقوم بتحضير وعمل العجينة السحرية بكل سهولة لابد من اتباع الخطوات التالية:
- نخلط كوب واحد من الدقيق الموجود في المكونات المذكورة مع ملعقة من السكر في إناء عميق.
- ونضع عليه الحليب البودرة أو علبة الزبادي أيهما متاح والبيكنج بودر ويتم خلط هذه المكونات مع بعضهم.
- نحضر إناء آخر صغير ونضع به قليل من الماء الدافئ ونضع فيه السكر والخميرة الفورية ونقلب الجميع ويتم وضع هذا الخليط في مكان دافئ لكي تنشط الخميرة.
- بعد فترة مدة ساعة تقريبا نقوم بوضع مكونات الخميرة والسكر مع خليط الدقيق، مع التقليب حتى تتجانس جميع المكونات، ويترك مدة لاتقل عن ربع ساعة حتى تنسجم المكونات مع بعضها.
- إضافة باقى الدقيق على هذا الخليط ثم نضيف عليهم الزيت ويعجن الجميع حتى الحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة ولا تلتصق باليد.
- تترك العجينة لمدة من الوقت حتى تخمر، وسوف نرى أن العجين تزايد حجمه وأصبح جاهز، للإستخدام لأي شئ من المخبوزات مثل البيتزا أو الفطير وأي نوع من المخبوزات.
- ويمكن عمل منه أشكال عديدة فيمكن طهوة سادة ويصبح فطير سادة ولكن مع رش بعض السمسم على الوجه أو حشوة بالجبن المختلفة أو أي حسوة تفصلينها.