عجينتى السحرية... العجينة السحرية لكل انواع المخبوزات حلو وحادق هشة وطرية مافيش بعد كدة سحرية

العجينة السحرية لكل انواع المخبوزات حلو وحادق، كثير منا يقومون بعمل العجائن ويحتفظون بها في الثلاجة لحين الحاجة إليه في أي وقت، فهي تصلح لجميع الأغراض ويسمونها العجينة سحرية لأنها تستعمل لكل أنواع المخبوزات، لذلك يمكن تخزينها بشكل صحيح وإخراجها وتصبح جاهزة لإعداد مخبوزات سريعة ومكونات تلك العجينة سهلة جدا ومتوفرة في كل منزل لذا تابعينا سيدتي لتتعرفي على ميفية تحضيرها بكل سهولة.

العجينة السحرية لكل انواع المخبوزات حلو وحادق

لعمل عجينة سحرية خطوة بخطوة يمكن اتباع الخطوات والمكونات التالية

5 كوب من الدقيق الصالح المخبوزات.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

حليب بودرة بما يعادل ربع كوب أو كوب من الزبادي بمقدار مائة جرام.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

ماء دافئ بما يعادل كوب ونصف او على حسب العجينة.

مكونات عمل العجينة السحرية

طريقة تحضير عمل العجينة السحرية

حتى نقوم بتحضير وعمل العجينة السحرية بكل سهولة لابد من اتباع الخطوات التالية: