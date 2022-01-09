طريقة عمل محشى الكوسة والباذنجان والفلفل بطريقة سهلة مع خلطة وتتبيلة المحشى السرية الرائعة

يعتبر طبق المحشي من الأكلات المميزة فى كل بيت وهو من الاطباق الرئيسية والمنتشرة على جميع الموائد. كما تعتبر اطباق المحشى بأنواعه من الأطباق الهامة والمفيدة .وتتميز بمحتواها الغني والكبير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم بالإضافة الى الطعم المميز واللذيذ. ويعتبر المحشى بأنواعه من الأكلات المنتشرة والسائدة على المائدة المصرية كما انها اصبحت منتشرة فى كثير من البلدان العربية.وسوف نوضح طرق عمل محشى الكوسة والباذنجان والفلفل فى الخطوات التالية مع الخلطة اللازمة لعمل جميع انواع المحشى.

طريقة عمل انواع محشى الكوسة والباذنجان والفلفل

المكونات اللازمة لعمل محشي الكوسة والباذنجان والفلفل

كيلو من الباذنجان.

ثم كيلو من الكوسة.

ايضا نصف كيلو من الفلفل.

كيلو من الارز.

مقدار ثلاث حبات من البصل المفروم.

ثم خمس فصوص من الثوم المفروم.

ايضا أربع حبات من الطماطم المفرومة.

كذلك ثلاث ملاعق من معجون الطماطم.

مع ربطة من البقدونس المفروم او المقطعة قطع ناعمة.

كذلك ربطة من الشيت.

نصف ربطة من الكزبرة الخضراء.

مع ثلاث مكعبات من مرق الدجاج.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الكمون.

ايضا ملعقة من الفلفل الحار حسب الرغبة.

ملعقة من الزعتر.

كذلك ملعقة من الحبهان وجوزة الطيب مطحون.

ايضا ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة.

ربع كوب من السمن او الزيت.

رشة من القرفة.

مع ربع ملعقة زنجبيل.

كذلك شوربة لحم للتسقية.



وضع وعاء بة الزيت او السمنة على نار متوسطة ثم نضع البصل والثوم المفرومين والتقليب حتى يصفر لونهما.

ثم اضافة الطماطم ومعجون الطماطم والملح والفلفل الاسود والكمون والبهارات والقرفة والزنجبيل.

اضافة الزعتر والفلفل الحار وجوزة الطيب والحبهان ومرق الدجاج والتقليب حتى يتسبك الخليط.

ثم اضافة البقدونس والشبت والكزبرة والتقليب بعض الوقت ثم اضافة الارز بعد غسلة والتقليب حتى تتجانس المكونات ثم ترفع من على النار.

افراغ الخليط فى طبق كبير بعيدا عن الوعاء لاستخدامة فى عملية الحشو.

طريقة ومكونات خلطة المحشى لكل انواع المحشىطريقة عمل خلطة المحشى اللذيذة والرائعة

طريقة الحشو والتسوية اللازمة