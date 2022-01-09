طريقة عمل غسول ماء الورد والنشا الطبيعي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق

غسول ماء الورد والنشا ، من أروع مستحضرات العناية بالبشرة فهو يجعل البشرة منتعشة وجميلة طول الوقت، ويحافظ على ترطيبها ومنحها النعومة والحيوية الكاملة، كما يعمل على إزالة التجاعيد منها بشكل رائع ويقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه، ويخلص البشرة من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، ويعمل كمنظف رائع للبشرة ويخرج الدهون المتراكمة داخلها بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل غسول ماء الورد والنشا العجيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع.

مكونات غسول ماء الورد والنشا العجيب

يتكون من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

نصف كوب من الماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الماء العادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير غسول ماء الورد والنشا العجيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر بخاخ فارغة ونضع بها جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يتجانس الخليط ثقيل القوام. ثم نقوم بغلق البخاخ جيداً، ثم نقوم برجه جيداً حتى تفاعل جميع المكونات مع بعضها. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر يصبح ومساء، ثم نرش الوجه كله بالغسول ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى يجف تماماً. بعد ذلك ندلك الوجه جيداً بواسطة اليد لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. نكرر وضع الغسول على البشرة مرتين يومياً حتى تستمعي ببشرة أكثر نضارة وحيوية.

فوائد غسول ماء الورد والنشا للبشرة

يحتوي الغسول على بعض الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-