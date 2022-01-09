4 وصفات لتكثيف الحواجب والرموش لن تتخيلي النتيجة فقط بعد 5 أيام استخدام

وصفة تكثيف الحواجب تهتم الكثير من النساء في الحصول عليها، ولكن هناك الكثير من المنتجات التي تغني عن الخلطات الطبيعية، مثل أقلام الحواجب متعددة السنون، بالإضافة إلى حلول تجميلية مثل البرو بيلدينج، ولكن لأن الطريقة الأولى تكون مؤقتة تنتهي بمجرد وصول المياه للحاجبين، والثانية هناك بعض الأقوال عن حرمانيتها، بالإضافة لسعرها العالي، فهناك وصفات طبيعية مفيدة للحصول على حواجب قوية وغزيرة في 5 دقائق.

طريقة استخدام زيت الخروع للحواجب

يمكن استخدام زيت الخروع المعروف بقدرته الرائعة في تعزيز نمو الشعر من أجل الحصول على حواجب كثيفة، ويكون ذلك من خلال الحصول على زيت خروع خام من مصدر مضمون.

يتم استخدام قطنة يتم وضع الزيت عليها ثم تمريرها على الحاجبين قبل النوم، ويتم الشطف في الصبح، يتم التكرار للحصول على نتيجة جيدة.

زيت جوز الهند للحواجب والرموش

منذ لآلاف السنين يعرف عن زيت جوز الهند فوائده الجمة لنمو الشعر، لذا أصبح يستخدم بغرض تكثيف شعر الحاجب والرموش لدى الفتيات، ويفضل الحصول على زيت خام وطبيعي، يتم اختباره أنه يتجمد في الشتاء.

يتم مسح الحواجب بكمية قليلة منه، ويمكن استخدام الماسكرا لوضعه على الرموش كل يوم قبل الذهاب للنوم، ثم يتم شطف الوجه جيدًا بالماء الفاتر، وغسل الحاجبين والرموش، مع الاستمرار النتيجة ستكون مذهلة.

هل زيت الزيتون يكثف الحواجب

يفيد استخدام زيت الزيتون على تعزيز كثافة الشعر في الحواجب، وطريقة الاستخدام سهلة للغاية، وتكون من خلال مزج قطرتين من العسل إلى نقطتين من زيت الزيتون، ويتم وضع المزيج على الحواجب لمدة نصف ساعة قبل الشطف.

تجربتي مع ماء البصل للحواجب

هناك الكثير من التجارب التي أثبتت قدرة ماء البصل على نمو الشعيرات في الحاجب الخفيف، لذا بمكن أن يتم فرم البصل جيدًا باستخدام قطنة وغمسها في ماء البصل، ثم مسح الحواجب بها، ويترك لمدة نصف ساعة ثم يشطف جيدًا.